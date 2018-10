Brynäs IF har sin sämsta inledning på en SHL-säsong på väldigt länge. Laget har fyra raka förluster, och ligger tredje sist i tabellen.

Nu väljer Brynäs klubbledning att agera, efter endast sju spelade matcher. Klubben förlänger inte kontraktet med sportchefen Stefan Bengtzén, som arbetsbefrias från sina uppgifter från och med i dag, och under det att kontraktet fortsatt gäller.

Styrelseledamoten och den förre NHL-stjärnan Andreas Dackell går in som tillförordnad sportchef.

– Vi blundar inte för det faktum att vi förlorat sex av sju matcher under inledningen av SHL-säsongen, och har självklart sedan flera matcher tillbaka och kommer lika självklart kommande tid framöver göra allt vi kan för att lyfta insatserna, säger klubbdirektören Michael Campese till Brynäs hemsida.

”Beslutet hade vi tagit tidigare”

När SportExpressen ringer upp Brynäs ordförande Jürgen Lorenz förklarar han att Bengtzén inte passade in styrelsens långsiktiga vision.

– Vi vill ha ett annat ledarskap. Vi vill se något annat i Brynäs framöver vad gäller det sportsliga, säger Lorenz.

– Stefan har gjort riktigt bra i Brynäs. Men vi väljer att blicka framåt och ser hur vi ska kunna förbättra Brynäs. Beslutet, att vi nu säger upp Stefan, det hade vi kunnat gjort för en vecka sedan, eller om fjorton dagar. Beslutet hade vi tagit tidigare.

Till hur stor del är beslutet kopplat till resultaten i början på säsongen?

– Inte direkt. Några enskilda matcher kan vi inte koppla till en så stor fråga. Det här är en större fråga för Brynäs. Alla är frustrerade över resultatbilden, men det här handlar om långsiktighet.

Vilken sorts nytt ledarskap vill ni ha?

– Jag vill inte gå in på det. Det kommer att presenteras så småningom. Andreas Dackell går in som tillförordnad och vi ska under den här perioden sätta organisationen.

– Vi hade bra samtal med Stefan, även om beslutet var negativt för honom.

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Brynäs – direkt i Messenger

Bengtzén: ”Vill inte såga Brynäs”

Bengtzén säger själv att beskedet kommer som en besvikelse.

– Det är klart att det, precis som med förlusterna, är tungt och en besvikelse. Sen säger man att det inte finns en roll för mig i planen att utveckla föreningen och det köper jag. Att det här sker här och nu är för mig ett tecken på att man känner att man måste visa handlingskraft och agera efter att resultaten inte har varit med i början av säsongen. Någon ska tas bort och då blir det jag till att börja med. Om det sedan är rätt beslut återstår att se. Men överlag så har jag inget intresse av att gå ut och såga Brynäs trots det här beskedet.

LÄS MER: Här är alla övergångar i SHL inför nya säsongen

LÄS MER: Förklaringen till sprickan mellan fansen och SHL.

HÄNG MED: Följ alla SHL-matcher i vår liverapportering här