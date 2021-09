Brynäs med en galen comeback

I lördags tappade Brynäs en 2-0-ledning mot Djurgården på Hovet och de sökte revansch när Växjö var på besök.

Och det började tuffare.

Första perioden var lugnare och avslagen, där ingen lyckades göra mål och det var mållöst in i paus.

Men sen vaknade Växjö till och både tog samt utökade ledningen i första halvan av perioden.

19 poäng har förstakedjan i Växjö fått till i de inledande tre matcherna. Nu stod de för fyra till, när både Julius Nättinen och Robert Rosén stod för varsitt mål.

Tappade ledningen – målexplosion i tredje perioden

Förra säsongen var Växjö starka i att behålla ledningar, men under dubbla tillfällen i år har de tappat den.

Något som de trycker på måste bli bättre.

Men raset kom.

Brynäs kom ut med fart och innan publiken knappt hunnit sätta sig till ro slog Anton Rödin till – bara 13 sekunder in i perioden.

Tre minuter senare? Då kvitterade Tomi Sallinen.

Växjö var under isen och lyckades ta en utvisning bara minuter senare, men Chay Genoway behövde bara 17 sekunder av det numerära överläget för att ge hemmalaget ledningen.

Men sen var det lugna fem minuter spel, innan ett slarvigt byte av Växjö öppnade upp helt för Noel Gunler att överlista Janis Kalnins i Växjömålet.

– Inte så mycket mer än att Brynäs får utdelning. Som jag sa efter andra att vi inte spelar speciellt bra och ger bort väldigt mycket. Det fick vi betala för, säger Sam Hallam till C more efter matchen.

”Har en egen agenda”

0-2 hade blivit 4-2.

I 24 sekunder, iallafall.

Då svarade Julius Nättinen med en reducering.

Men närmre än så kom inte Växjö – utan dubbla mål i öppen kasse gav Brynäs andrum och matchen slutade 6-4.

– Vi kommer in segt i första och andra perioden, men tar igen det i tredje. Det känns bra, säger Nick Olesen till C more.

Och Växjö tappade en ledning till.

– Jag tycker att vi har för mycket spelare som spelar på 80% eller har en agenda som handlar mer om mitt spel än vårt spel och då blir det svårt att spela. En viktig läxa för oss, säger Hallam.

Han avslutar:

– Vi håller inte riktigt uppe fokus eller finishen i slutet över hela isen, då blir det straffbart, säger Sam Hallam.