Matchen mellan Oskarshamn och Linköping fick en något försenad matchstart. Det efter att brandlarmet gått innan nedsläpp, via Twitter meddelade IK Oskarshamn att anledning ska ha varit att pyroteknik använts.

Via tv-sändningen på C More kunde man se hur läktaren tömdes och matchen blev uppskjuten med en halvtimme.

När matchen väl drog i gång dröjde det cirka åtta minuter innan Linköping tagit ledningen, det genom Adam Helewka. Hemmalaget kvitterade dock då Pontus Netterberg stötta in pucken. Men innan första periodens slut hade gästerna återtagit ledningen då Andrew Gordon gjort 1-2.

”Man hinner bli lite kall”

Efter första perioden fick spelarna svara på frågor hur de hanterat den något annorlunda uppladdningen.

– Vi satt där, vi viste inte mycket. Vi bara satt där och försökte fokusera. Vi satt där och drog lite skämt och så där, säger Linköpings målOskytt Andrew Gordon i C More och fortsätter:

– Men trettio minuter är en lång tid och man hinner bli lite kall.

I hemmalaget tog man uppehållet med ro.

– Vi tog det lugnt och spelade lite skön musik. Bara chillade, säger Henrik Nilsson i sändningen.

”Vi ger oss själva chansen”

I andra perioden vände Oskarshamn på matchen. Kvitteringen satte Nicklas Heinerö och kort därpå så tog hemmalaget över ledningen. Det efter att Simon Despres stött in 3-2. Linköping tryckte på hårt in i det sista men det var Oskarshamn som gick vinnande på hemmaplan.

Trots förlust verkade Bert Robertsson stolt över slutforceringen.

– Vi ger oss själva chansen ordentligt. Det känns surt. I den andra perioden får vi inte spelet att stämma och Oskarshamn följer sin gameplan. I den tredje kommer vi tillbaka och trycker tillbaka dom ordentligt, säger Linköpingstränaren i C More.

I Oskarshamnsmålet storspelade Tex Williamsson – och han var nöjd.

– Det var skönt att komma tillbaka, senast jag stod var det lite väl många puckar som gick in. Det var skönt med tre poäng, säger Williamsson i C More efter matchen.

