Fem SM-guld och tröjan hissad i Löfbergs Lila arenas tak.

Ikväll var Jörgen Jönsson tillbaka i Karlstad, men i bortalagets bås. För första gången som huvudtränare ställdes ikonen mot Färjestad.

På isen hyllades en annan FBK-profil. Per Åslund gjorde sitt 700:e framträdande.

Och matchen började bäst för Åslund och Färjestad.

De regernade mästarna tog ledningen genom August Tornberg efter fem minuter, 30-åringens första SHL-mål.

Växjö och Ludvig Nilsson svarade men Färjestad återtog ledningen innan periodvilan. Michael Lindqvist, som assisterade Tornberg till kvällens första mål, styrde in 2–1.

I den andra perioden hämtade Växjö ikapp igen. Efter ett tilltrasslat powerplay-spel gled pucken sakta över mållinjen. Glenn Gustafsson bedömdes vara målskytt.

”Alldeles för passivt”

Direkt i matchens tredje akt hamnade Färjestad åter i förarsätet när Marcus ”Lilliz” Nilsson gjorde 3–2.

– Man skjuter alltid för att göra mål, annat vore dumt. Det var mycket trafik framför mål, och den slank in lite turligt, säger Nilsson till C More.

Med två minuter kvar fastställde Joel Nyström slutresultatet till 4–2.

”Lilliz” Nilsson var de tre poängen till trots inte hundra procent nöjd med insatsen.

– Vi kom inte upp i nivå. Vi spelade alldeles för passivt. De drog ned på farten och det var svårt för oss stundtals. Men ändå starkt att vinna när vi inte spelar så bra, säger Nilsson.

Växjös lagkapten Erik Josefsson:

– Jag tycker att vi var värda mer. Men det är alltid surt att förlora, det blir en lång bussresa hem till Småland, säger Josefsson till C More.