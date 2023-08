Jon Knuts om sin felaktiga vikt – och att bli historisk i Leksands IF

Lyssna på Jon Knuts i Expressens podcast Hockeypuls:

Först det där med vikten. Jon Knuts har ju vägt runt stabila 95 kg i åratal.

Ändå har hans data på olika sajter, som Wikipedia och Eliteprospects, uppvisat 80 kg.

– Jag tror att det är sedan J20-tiden, säger Knuts i Expressens podcast Hockeypuls.

Med andra ord en inte så liten differens på totalt 15 kg.

Knuts har själv reagerat på det tidigare.

– Det var många, många år sedan någon frågade om det där och då sa jag till någon, jag minns inte vem det var: ”Det där måste ni fixa, jag väger ju inte 80 kg”.

Knuts skämtar om att han kan ha gått miste om ett lukrativt avtal eftersom klubbarna bevisligen haft felaktig information att gå på.

– Att inte någon fixat det där innan. Det kan ha varit ett kontrakt som gått till spillo, haha...

Snart störst i Leksand

Jon Knuts har som bekant varit Leksands IF trogen under hela sin karriär, bortsett en kort sväng till Malmö, som han spelade sju matcher för under säsongen 14/15.

Han har vuxit ut till en centralfigur i dalaklubben. En profil som snart kommer att bli historisk.

Malungssonen, som gjorde sin A-lagsdebut 2010, är på väg förbi ikonen Niklas Eriksson i antalet spelade matcher för Leksand. Eriksson noterades för 721 tävlingsmatcher, Knuts är redan uppe på 714.

– Det är jäkligt surrealistiskt, säger han och verkar innerligt mena det.

– Åren går. Fan. Matcherna bara rullar på. Vips, så är jag över 700 matcher.

Det är en smått otrolig bedrift av en spelare som först inte var önskad av Leksands IF. Han fick inte plats på hockeygymnasiet utan fick starta sin juniorkarriär i lokalklubben Malungs IF.

Där blev han däremot inte kvar speciellt länge.

– Ja, jag sökte som sagt till hockeygymnasiet men kom inte in. Då blev jag kvar i Malung, jag spelade fotboll och hockey. Vi hade en tränare, Sven Olsson, i Malung som pendlade till Leksand. När han var där en gång sa han till Leksand att det fanns en kille i Malung som de borde titta på. Jag gjorde en J18-match med Malung mot Häradsbygden därefter och det gick väldigt bra. Då vet jag att Niklas (Eriksson) och Christer (Olsson) satt på läktaren.

Niklas Eriksson är i dag sportchef i Örebro. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Både Eriksson och Olsson återfanns då i Leksands organisation på juniorsidan.

– Några dagar senare ringde telefonen, det var Niklas med sin professoriska röst. Han presenterade sig och frågade om jag ville komma dit och provträna. Jag blev nervös, stängde datorn direkt och försvann från mina kompisar. Sedan åkte jag dit, provtränade, och sedan fick jag börja ett år senare med 92:orna.

15 år senare är Jon Knuts ett fåtal SHL-fajter ifrån att bli den Leksandsspelare med flest matcher i klubbens historia.

Vem hade kunnat tro det om den där Malungs-grabben som först förbigsågs av Leksands IF?

– Det är en stolthet, så klart. Det här är det finaste jag har. Det är min barndomsklubb, det var min dröm, det här. Jag får spela i de här färgerna, i den här föreningen med alla som spelat här och som jag sett upp till när jag var liten, avslutar Jon Knuts stolt.