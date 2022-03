Johannes Salomonsson historisk målskytt – Oskarshamn slog Leksand

För första gången i klubbens historia spelades det SHL-slutspelshockey i Oskarshamn då Leksand kom på besök i det första åttondelsfinalen.

Salomonsson historisk

Matchen var länge mållös och det dröjde till slutet av den andra perioden innan det första målet kom.

36-årige Johannes Salomonsson högg på en retur framför mål och på tennismanér slog han in pucken bakom Kasimir Kaskisuo till matchens första mål.

Med det blev han klubbens första målskytt i ett SHL-slutspel någonsin.

– Det är kul. Det är bra drag i ladan men jag tycker inte riktigt att det är slutspelshockey vi måste upp med energin, säger Salmonsson i C More.

Tredjeperioden var endast 41 sekunder gammal innan ledningen dubblades genom skyttekungen Patrik Karlkvist.

Jon Knuts såg sedan ut att ta Leksand tillbaka in i matchen då han styrde in reduceringen men målet dömdes bort för hög klubba.

Med två minuter och 56 sekunder tog Leksand ut målvakten, tre sekunder senare låg pucken i dalmasarnas mål efter att Kim Rosdahl påpassligt stulit pucken i egen zon.

– Jag tycker att vi har steppat upp sedan sista halvan av säsongen och sedan tar vi med oss det in, jättebra faktiskt, säger Karlkvist i C More.

Matchen slutade 3-1 efter att Leksand fått in en sen reduceringspuck. Det innebär att Oskarshamn tar ledningen i matchserien med 1-0. Smålänningarna kan därmed säkra en plats i SHL:s kvartsfinaler då lagen möts igen på måndag, då i Leksand.