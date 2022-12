Det vankas mellandagar, och för många är det mys med familjen som gäller och ledig tid.

Men inte som hockeyspelare.

Sedan säsongen 2000/2001 har det var annandagshockey i elitserien och SHL.

Passande nog var det första året som Joel Lundqvist var uppe i Frölundas A-lag.

Han var visserligen inte med i laget när Frölunda spelade första annandagshockeyn nere i Malmö den 26 december 2000 och vann med 4-2.

Men han var med när laget vann med 3-2 i samma stad, mot samma lag 22 år senare.

Och 40-åringen står inför ett tufft beslut.

Den 2 mars fyller han 41 år. Samtidigt som Frölunda spelar omgång 49 i SHL mot Malmö hemma i Scandinavium.

Under hösten gick det ett rykte om att beslutet redan var fattat. Den här säsongen skulle bli den sista.

Något man snabbt tog död på. Något beslut var inte fattat.

– Förmodligen är det väl för att jag är 40 år, skrattar Joel.

– Men inget beslut är taget. Det där var mer än vad jag själv visste. Jag har sagt det hela tiden att när vi har någon att kommunicera, så kommer vi att göra det. Men till dess är inget beslut taget, säger Joel Lundqvist.

När är du mogen att ta beslutet?

– Det är en dialog. Det handlar inte bara om mig. Klubben måste ju få säga sitt också. Vi får se framåt hur vi tacklar den bollen. Men ingenting är hugget i sten om hur det blir. Det är lite fokus är här och nu.

Förra gången kom väl beslutet någonstans kring jul, i början av 2022.

– Ja, så var det. Men jag ser ett mönster i att jag pushat beslutet senare för varje år. Logiskt sett så kommer det lite senare denna gång.

”Grabben tycker det är jätteroligt att jag håller på”

Vad tycker barnen om att du spelar?

– Jag har en grabb som spelar, och han tycker det är jätteroligt att jag håller på. Men det är mycket att ta in också, man är borta mycket. Så jag tror det är lite delat i familjelägret.

Barnen och frun Amanda vet med andra ord inte någonting annat än att under vinterhalvåret så spelar pappa hockey på helgen, och under mellandagarna är det match.

Som det varit sedan Joel Lundqvist seniorkarriär satte fart 2000.

– Lite så är det. Men de undrar väl förmodligen också hur ett annat liv ser ut, säger Joel.

Men du är fräsch?

– Det är väl alltid lite småskavanker.

Om vi säger så här, om du jämför med för fyra år sedan, hur mår du efter en match då?

– Det är mest det mentala. Att vara i det. Fysiskt kan man vara i bra form länge i dag. Jag gillar att träna. Det är mer det mentala att vara lika noggrann i det man gör. Det har jag alltid varit, men mer att orka vara i det. För mig är det utmaningen. Det känner man av på äldre dagar skulle jag säga. Är det fredagskväll så lägger man sig vid tio, när övriga familjen sitter uppe. Det är så det sett ut, och det är så det är att vara i det hela tiden. Det är väl nog det största skulle jag säga.

Det återstår att se när beslutet fattas, och vad det blir.

Men några dörrar är alltså inte stängda.

Henrik Lundqvist hyllas av Frölunda

Det är det däremot för Henrik Lundqvist, tvillingbrorsan till Joel Lundqvist som la benskydden på hyllan sommaren 2021, efter att ha varit en världsmålvakt under 15 år, med OS-guld och VM-guld och en av NHL:s absolut bästa målvakter sedan han kom in i ligan 2005, efter SM-guldet med Frölunda våren innan.

Nu är det också äntligen dags för Frölunda att få hylla sin målvaktsikon.

Det skulle egentligen ha skett i januari 2022, men publikrestriktionerna gjorde att man sköt på det.

Nu är det dags.

När Frölunda möter Rögle i Scandinavium. Passande nog så hade bröderna en tid i just Rögle, när föräldrarna flyttade ner från Åre där karriären tog sin början i Järpen, innan det blev Göteborg och Frölunda, som är den klubb som givetvis förknippas starkast med bröderna Lundqvist.

– Det är en stor ceremonimatch, och sedan ska man spela själv också. På brorsans match. Det är klart att det kommer bli väldigt mycket känslor att hantera. Samtidigt som jag ska ha fokus på att spela. Det gäller att försöka vara så förberedd det bara går, säger Joel Lundqvist.

Har du fördel av att du var med när New York Rangers pensionerade Henkes nummer 30?

– Då var man i och för sig med nere på isen. Men jag var en åskådare, och jag kunde slappna av mer. Nu är det ceremoni, och sedan ska jag spela match. Man får försöka ta in så gott det går, men det blir fullt fokus på att göra en bra match.

På Scandinaviums fullsatta läktare kommer hela familjen att vara på plats.

Alla kommer.

Föräldrarna Eva och Peter, syster Gabriella flyger in från Sacramento och båda brödernas familjer är på plats för att vara med när Frölunda hyllar Henrik Lundqvists för hans gärningar i klubben och för den ambassadör han varit för klubben och svensk hockey i världen.

– Det är inte ofta vi är samlade allihop. Det var nog i New York senast. Syrran bor i Kalifornien och brorsan i New York. Nu var han hemma här under julen, men det ska bli så himla kul att få uppleva detta och med alla på plats. Det är bara att försöka ta in, och sedan ska vi göra en bra match mot Rögle, det är där fokus kommer att ligga, säger Joel Lundqvist.