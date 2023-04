Det var i den tredje perioden av den femte semifinalen mellan Växjö och Frölunda i går som Joel Lundqvist tacklade Robert Rosén. Frölundakaptenen fick matchstraff för huvudtackling och Växjö vann sedan matchen med 3–2.

Efter slutsignalen ville Lundqvist inte prata med Expressen och de andra medierna på plats i Vida arena.

På söndagen meddelade situationsrummet att de tittat på händelsen och valt att anmäla Lundqvist till disciplinnämnden. Nu väntar med all sannolikhet en avstängning.

”All kraft mot huvudet”

Så här skriver de i sin anmälan:

”I tredje perioden, när det återstår 8.21, sker det en Checking to the head av Frölundas Joel Lundqvist. Växjös Robert Rosén driver ner pucken mot hörnet i anfallszon med en Frölundaspelare som kommer ut och tacklar Rosén. Frölundaspelaren håller fast Rosén med kroppen mot sargen då Lundqvist kommer in som tredje spelare i situationen och tacklar Rosén i huvudet. Lundqvist håller in armen mot kroppen men använder plexiglaset som motkraft och all kraft går mot huvudet.”

Joel Lundqvist har tidigare meddelat att den här säsongen blir hans sista.

Även Växjös Glenn Gustafsson är anmäld för slaget han delade ut på Erik Borg i den andra perioden.

Växjö leder semifinalserien med 3–2 i matcher inför lagens möte i Göteborg på måndagen.