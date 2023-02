Det var efter en tackling mot Samuel Jonsson som Smejkal fick två minuter för charging. På väg mot båset var Oskarshamnsspelaren irriterad och satte en hand i bröstet på domaren.

– Det är inga ursäkter, det är stenhårt på det där. Han tittar väl inte ens vem det är som kommer, men han petar undan honom och då får man matchstraff, säger Oskarshamns huvudtränare Martin Filander.

Smejkal har nu anmälts till svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd, tillsammans med Oskar Kvist.

”När det återstår 13.21 av andra perioden sker det en Checking to the head av Brynäs Oskar Kvist. Pucken spelas hela vägen runt mål och kommer upp vid hörnet där två spelare kampar om pucken. Frölundas Tom Nilsson åker mot pucken och spelarna när Kvist kommer med fart bakifrån och skär in framför Nilsson och tacklar denne i huvudet med kraft”, skriver situationsrummet i sin anmälan och tillägger:

”Nilsson har ingen möjlighet att skydda sig eller förvänta sig en tackling i denna situation.”

Båda ärendena kommer att granskas under dagen.