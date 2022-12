Linus, som är lillebror till San Jose Sharks-forwarden Oskar Lindblom, fick chansen i ett sjukdomsdrabbat Brynäs i bortamatchen mot Frölunda.

Det tackade han för.

Efter att hemmalaget inlett starkt stack Gävlelaget upp i ett av dittills få anfall. Oskar Kvist skymde Lasse Johansson i Frölundas mål – och Linus Lindblom sköt.

Pucken letade sig in i nät.

– Det är kul. Man får göra vad man kan där ute på isen för att hjälpa laget och i det här fallet var det att skjuta på mål när Kvist gjorde en jättebra skymning. En skön känsla att se den gå in, säger Lindblom till C More.

”Det här trodde man inte”

Då hade Lindblom bara varit på isen i 38 sekunder i sin SHL-debut.

– Det här trodde man inte direkt när man åkte hit till matchen, säger han med ett leende.

Linus är den tredje i Lindblom-brödraskaran som spelar i Brynäs efter Marcus och Oskar.

– Det var det här man drömde om när man var mindre och spelade på gatan, att få sätta ett mål och känna den känslan. Men jag fattade först inte att den gick in, säger Linus Lindblom.

Om han var nervös inför matchen?

– Nja, man är nervös innan, men när man väl kommer till rinken och gör sina grejer så försvinner nervositeten. Både (Oskar) Kvist och (Hannes) Björninen har pratat mycket med mig och hjälpt mig, och då blir man mindre nervös, säger han och syftar på sina kedjekamrater.

Anders Grönlund. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Grönlund i händelsernas centrum

I början av andra perioden kvitterade Frölunda genom Anders Grönlund efter en rörig situation där Tomi Karhunen i Brynäs mål hamnade ur position.

– Vi hade bra tryck och det blev lite kalabalik framför deras mål. Jag hade lite dålig balans och försökte bara veva till pucken – sen fick jag fira målet liggande på isen, säger Grönlund om fullträffen som betydde 1–1.

Samme Anders Grönlund drog fem minuter senare på sig en utvisning för hakning.

Efter 15 sekunders powerplay var det 1–2 på jumbotronen i Scandinavium. Målskytt: Samuel Johannesson, som därmed noterades för sin 17:e poäng för säsongen.

– Jag får mycket speltid och förtroende av tränarna, det betyder allt, säger Johannesson till C More.

Frölunda kvitterade igen

Fem minuter in i tredje perioden kvitterade Frölunda på nytt.

Andreas Borgman avlossade skott från backplats, Karhunen räddade – men pucken studsade rakt ut på Mats Rosseli Olsens klubba och sedan in i mål.

Avslutningen blev sedan en jämn historia där spelet böljade fram och tillbaka. Några fler mål blev det inte under ordinarie tid och förlängning fick skilja lagen åt.

Väl där sköt Jere Innala mot mål och Brynäsforwarden Anton Rödin styrde olyckligt in pucken mellan benen på Tomi Karhunen.

Frölunda vann därmed matchen med 3–2.