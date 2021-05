Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Fredrik Andersson har mycket att fira dessa majdagar 2021. Förra veckan var han med och coachade Timrå till SHL för andra gången på fyra säsonger och i måndags prisades han som årets tränare i svensk ishockey.

Han står just nu på toppen av sin tränarkarriär.

Och framgångarna har gett eko i hockeyvärlden.

SportExpressen har redan berättat om intresset i Tyskland och Schweiz för Andersson, där NLA-laget Lausanne HC kontaktat honom.

Något 53-åringen bekräftar i Expressens podcast Hockeypuls.

– Ja, det stämmer. Det har kommit en intresseförfrågan från Lausanne och det finns något ytterligare alternativ för dem, utöver mig. Ingenting är klart. Jag har hela tiden sagt att Timrå kommer vara mitt förstaval om de vill att jag stannar. Där står jag fortfarande, och jag hoppas att vi kan hitta en lösning.

Kan du värdera dessa två alternativ i procent, hur sannolikt är det att du är Timrås tränare eller drar på ett utlandsäventyr?

– Jag skulle säga att det är 75/25 att jag stannar kvar i Timrå.

Tror på Timrå IK i SHL

SportExpressen kunde efter den allsvenska finalserien avslöja att Timrå erbjudit Fredrik Andersson ett tvåårsavtal, men en vecka efter avancemanget till SHL har parterna ännu inte kommit överens.

Fredrik Andersson är däremot säker på att TIK har bättre förutsättningar att etablera sig i högstaligan i dag jämfört med den förra SHL-vändan 2018/2019.

– Vi står bättre rustade just nu. Förra gången hade vi inte målsättningen att ta oss till SHL utan det växte fram under säsongen. Det var ett fantastiskt lag, men vi var inte redo för många lämnade oss och vi startade sent med lagbygget. Nu har vi en bättre grund att stå på. Det är fler spelare som kommer att stanna och det kommer finnas spelare på marknaden som är intressanta.

