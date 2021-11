”Jag vet knappt vad det var som hände”

Det var länge, väldigt länge, mållöst i mötet mellan Växjö och Brynäs.

Men målnollan spräcktes – efter en uppmärksammad situation precis framför målburen där det låg spelare till höger och vänster.

Pucken hittade däremot en väg in och godkändes efter videogranskning.

Huvudpersonen och målskytten?

Andrew Calof.

– Jag vet knappt vad som hände, Toby (Rieder) sköt den via två-tre spelare, landade bakom målvakten och satt under skydden... jag trodde att jag tryckte in den men deras försvarare lyckades rädda den med handsken. Den hamnade under målvaktens skydd igen, jag försökte bara trycka till pucken och den gick upp i luften. Försvaren fick ut pucken igen men som tur är för min del så var den inne då.

Tänkte du att det skulle bli mål när det videogranskades?

– Ja, jag tycker det. När man såg kameran från ovan syntes det att den var över linjen. Så länge pucken är över linjen bör det bli mål.

Rieder utökade: ”Hade inte så mycket tid”

När Brynäs jagade kvittering slog i stället Tobias Rieder till med ett välplacerat avslut ovanför axeln på målvakten, efter en passning från Pontus Holmberg.

– Jag ville att den skulle sitta där och som tur är så gjorde den det, jag är rätt glad för det, säger han leende och fortsätter:

– Han passade rätt hårt så jag hoppades egentligen att den skulle stanna på klubban... men det gjorde den så jag hade inte så mycket tid utan fick skjuta rätt snabbt.

Tobias Rieder har varit ett välkommet tillskott till Växjö Lakers och har levererat offensivt.

– Nu när det har gått några matcher och träningar så känns det mer normalt allt. Det tar lite tid att komma in i spelet, men nu är det bra, säger han.

Jetlaggen har du klarat av?

– Haha ja, jag har flyttat in i min lägenhet och fått en rätt skön säng, så jag har fått sova nu.

Samtidigt har Andrew Calof börjat leverera mer desto längre säsongen gått.

– Det har blivit bättre och bättre, speciellt om man kollar poängen. Det är det jag är här för att göra så det är skönt att skapa lägen och offensiv men i slutändan om du inte gör mål så kommer de förmodligen hitta någon som kan det.

Och han har även satts ihop med just Rieder.

– Jag hade några bra matcher utan utdelning sen så fort Toby kom hit så har vi hittat en bra kemi och vi gör det bra ihop. När vi spelade med Marre (Lundberg) gjorde han ett väldigt bra jobb, jag har spelat med honom många år så jag var glad att ha honom där. Sen var det Holma (Pontus Holmberg) i dag och vem vet vem det blir i morgon, haha. Nej men Holmberg gjorde det väldigt bra i dag.

Blev pappa i början av säsongen: ”Hyllar min fru”

I början av säsongen missade även Calof ett antal matcher då han blev pappa för första gången.

– Jag startade inte så fantastiskt, sen missade jag några matcher för att jag och min fru fick barn. Jag hade tur att Växjö var så förstående, jag fick tid med min fru och att vara en pappa. De stressade inte tillbaka mig, som jag kan tänka mig vissa organisationer gör när man har varit borta en vecka. De sa det ”Vi gör det bra nu och vi vill att du ska vara 100% när du är tillbaka utan att riskera skador”. Jag är väldigt tacksam att de gjorde det.

Hur är det att vara pappa?

– Det är annorlunda, mycket mindre fritid. Men jag har sån tur som har min fru som har varit en fantastisk mamma än så länge. Hon har gjort mycket av jobbet och hjälpt mig att prestera på isen och när jag kommer hem försöker jag hjälpa henne så hon kan vila. Jag kan ju inte mata honom eftersom att jag inte har mjölken... men att ta ut honom på en promenad i alla fall. Det har varit en väldigt bra tid och jag har tur som har min fru, avslutar Calof.

Max Friberg med otäck skada