Det dröjde en knapp månad innan det första SHL-laget utsattes för ett coronautbrott. Och när det väl hände – Linköping meddelade att spelare drabbats av viruset i måndags – dröjde det inte länge innan Djurgården konstaterade ett covid-19-fall i herrlaget.

Båda lagen har mött Leksands IF under inledningen av SHL: 10 oktober vann LIF över Linköping med 1-4 och under tisdagskvällen ställdes dalalaget mot Djurgården.

Klubbens general manager Thomas Johansson berättar för SportExpressen att Leksand inte har kunnat identifiera en coronaspridning i A-laget.

– Jag vågar fan nästan inte prata om det här, men peppar, peppar, vi har inga konstaterade fall just nu. Så fort någon uppvisar symptom testas den personen. Vi har haft förkylningssymptom på vissa men de har testats och ingen har varit positiv, säger Johansson.

Hur orolig är du på den position du sitter? Att det här kanske inte ens går att spela klart nu när utbrott sker i flera klubbar.

– Att det kommer gå, det är jag rätt övertygad om. Men det gäller att fatta beslut utifrån om specifika matcher ska spelas eller inte. Den tajmingen är rätt svår.

Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

För en dryg månad sedan stängde Leksand ned delar av sin verksamhet på grund av ett utbrott i juniorleden.

– Då hade vi två konstaterade fall och fem-sex spelare till hade symptom och befann sig hemma. Vi misstänkte att smittan då var större, så vi stängde ned verksamheten under två veckor för att det skulle ebba ut. Än så länge har vi inte haft några sådana problem i herrlaget.

Johansson förklarar vidare att Leksand tar till alla försiktighetsåtgärder som finns.

– Vid minsta lilla symptom är man inte välkommen till hallen. Vi gör allt vi kan för att hålla smittan borta. Vi har införskaffat en maskin som desinfekterar våra rum och verktyg. Det sker varje dag. Vi håller våra lag åtskilda i alla lägen och ska de till exempel gå till gymmet får de gå olika vägar. Sedan har vi olika ingångar till arenan för lagen.

Finns det fler medel ni tar till?

– Det handlar främst om att hålla avstånd rent generellt. Vi tränar inte heller i vårt vanliga gym med herrlaget utan de befinner sig i en större lokal och tränar, säger Johansson och fortsätter:

– Med tanke på att vi inte bara har herrlaget i byggnaden, utan även damlag, dubbla juniorlag och ungdom, så har vi nog runt 150 personer som dagligen rör sig i våra lokaler. Det är en utmaning att hålla allt smittsäkert, men vi försöker så gott det går.

”Det är man lite orolig och rädd för, absolut”

Tidigare har Timrå IK i Hockeyallsvenskan genomfört ett antikroppstest på samtliga spelare i representationslaget.

Johansson meddelar att LIF kommer göra detsamma inom en snar framtid.

– Vi kommer göra det under veckan. Det är planerat.

Men i nuläget vet ni inte om några spelare som byggt antikroppar mot viruset?

– Utifrån diskussioner med vår läkare misstänker vi att vi inte har särskilt många med antikroppar eftersom vi hade få fall i somras. Vi har klarat oss bra hittills, och det är en stor risk att om det kommer in här, då kan det smälla till i det avseendet. Det är man lite orolig och rädd för, absolut.