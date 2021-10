”Jag mådde inte bra och ville byta miljö”

Prestigevärvningen blev officiell i juli. Linus Omark bestämde sig för att vända hem till Luleå efter sejouren i schweiziska Genéve. Han har under karriären spelat i NHL, AHL, KHL och schweiziska NL innan han alltså valde att återigen bosätta sig i Norrbotten.

I tv-programmet ”Wikegård vs” som sänds på C More berättar Omark om beslutet och får sedan frågan om det är något som spökar för poängmaskinen. Då blir han känslosam.

– Jag ville börja må bra mentalt, det var framför allt därför jag ville lämna. Jag var dels rädd för flygresor och dels rädd för att jag skulle dö på isen.

Niklas Wikegård: Var du rädd för att dö på isen?

– Ja, men allt det här med Christian Eriksen (danske fotbollsstjärnan föll ihop under EM och behövde akut hjärt- och lugnräddning). Det blev en sådan typisk grej som jag fick in i mitt huvud. Det var väldigt tufft mentalt.

Omark: ”Det är en svår grej”

– Jag har pratat med psykologer om allt detta. Du kan tänka att tio matcher per år så tror du att du kommer dö när du ställer dig på blå linjen. Det var svårt att försöka tänka bort de tankarna. Jag vet inte hur många hjärtundersökningar jag har gjort, men jag tror att jag har det mest kollade hjärtat i världshistorien. Man får försöka tänka bort de tankarna. Därför mådde jag inte bra mentalt på många sätt och därför ville jag byta miljö.

Wikegård: Hur kan man jobba bort en sån ångest?

– Det är en svår grej, men jag måste tro på det. Jag tror att det hela berodde på att jag behövde komma bort från den miljön i Ryssland. Vi lever här i stället för att tänka på det värsta. Det har blivit bättre sen dess.

Linus Omarks kontrakt med Luleå sträcker sig över tre år.

Hela avsnittet av Wikegård vs Linus Omark sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.