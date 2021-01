”Inte förvånad att man börjar förlora”

Fem raka förluster på hemmaplan blev en sjätte för Djurgården som därmed slog ett rekord som man inte ville slå.

Under torsdagskvällen blev den första perioden mållös mot Färjestad men bortalaget tog ledningen i mitten av matchen när Jacob Peterson styrde in ett skott från Jonathon Blum. Ett par minuter innan den andra perioden var slut fick Niklas Svedberg i Djurgårdens mål kapitulera igen när Daniel Viksten dunkade in pucken till 0-2.

På väg mot den sjätte raka hemmaförlusten fick Djurgården hård kritik i C Mores studio. Experten Petter Rönnqvist är inte förvånad över att Djurgården har problem.

– Helt ärligt, om man tittar hur det har sett ut spelmässigt och statistiken i ligan är jag inte förvånad över att man börjar förlora, säger Rönnqvist i studion.

Djurgården får kritik efter tunga sviten

Rönnqvist tycker att Djurgårdens fina målvaktsspel ”sminkat över” det dåliga spelet i inledningen av serien.

– Det såg inte bra ut. Jag kan ge (Mantas) Armalis tre vinster på rak arm tror jag, det är nio poäng. (Niklas) Svedberg en match. Tolv poäng som målvakterna har vunnit. Det ger lite ”make up”, man skyler problemen litegrann. Det är klart att man ska ha en målvakt som kan stå på huvudet och rädda laget men i längden måste du få i gång spelet. Det har inte varit bra.

Rönnqvists kollega Johan Tornberg delar oron för Djurgården.

– Vad har de för spel? Hur ska man spela exakt? Jag tycker det är lite tvetydigt. Det är många frågeställningar i Djurgården just nu, säger Tornberg.

Ohlsson: ”Det känns inte bra”

Djurgården blev nollat även i den sista perioden och Färjestad fick med sig en 3-0-seger hem till Karlstad. Man tog sig dessutom förbi Djurgården i tabellen och upp på åttonde plats.

– Jag tycker vi blir krampaktiga tyvärr. Vi får ingen fart i vårt spel alls. Det blir hackigt och mycket utvisningar kan jag också tycka, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson i C More efter matchen.

Djurgården har nu förlorat sex raka hemmamatcher för första gången någonsin.

– Vi skrev historia och det är inget man vill göra som coach för ett hockeylag och framför allt inte för den här föreningen. Det känns inte bra, säger Robert Ohlsson.

