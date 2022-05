Inför den här säsongen flyttade Jacob de la Rose hem till Sverige och skrev på för Färjestad.

En bidragande anledning till att stjärnan återvände var att hans mamma Christina insjuknat i cancer.

– Hela situationen, att få komma hem, vara nära mamma och stötta henne… Det vägde in tungt i mitt beslut. Det är tufft för henne nu och med tanke på allt hon gjort för mig… Om hon mår bättre av att få vara närmare mig så ställer jag mer än gärna upp för det, sa de la Rose till SportExpressen i höstas.

Guldet är för henne

Under hösten gick Christina bort och Jacob de la Rose berättade då för C More om förlusten.

– Det blir som att hela världen faller samman, sa han.

Under finalserien har 26-åringen pratat om hur han spelar för henne. Och när slutsignalen ljöd efter den sjunde avgörande matchen mot Luleå tillägnande den nyblivne mästaren SM-guldet till sin mamma.

– Helt magiskt så klart. Det är för hennes skull. Det är magiskt, säger han.

I C Mores sändning berättar en tårögd de la Rose om mammans betydelse.

– Jag vet att hon hade varit på varje match om hon varit vid liv. Nu har hon fått se varje match där upp i stället och stötta mig på det sättet. Just det där med att aldrig ge upp som vi inte gjorde den här säsongen det är något hon verkligen har lärt mig.

Ska fira i en månad

Han fortsätter med att beskriva känslan efter guldet.

– Det går inte ens att beskriva. Vi är en jävla grupp alltså. Vi slår ut ettan, tvåan, trean från grundserien i slutspelet vi är så jävla värda det där.

Hur ska ni fira det här?

– Det blir väl en månad kanske.

