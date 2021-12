”Inte bara i år som det inte fungerat”

Djurgården har genomlidit en minst sagt tuff och hektisk höst som redan från seriestart i princip handlat om att ta sig ifrån bottenplatserna i SHL. Det har klubben inte lyckats med och efter 25 spelade matcher ligger stockholmarna sist med åtta poäng upp till säker mark.

– Jag tror att det här är något som skapats under flera år. Det är inte bara i år som det är saker som inte fungerat, anser den tidigare guldmålvakten Mikael Tellqvist.

Tillsammans med flera andra Djurgårdsprofiler saknar han den riktiga ”Järnkaminer-andan”.

– Josefson framför allt, men jag tänker även på ”Henke” Eriksson som försvann. Han stod ändå för det. Det förlorades lite med honom och Josefsson. Det inre ledarskapet i gruppen, tycker Marcus Ragnarsson, som numera är assisterande förbundskapten i Tre Kronor.

Eftersöker en ny tränare

Det har spekulerats i att Djurgården nu söker efter en resurs till tränarstaben. Flera personer som SportExpressen pratat med tror på den lösningen.

– Finns en tränare som kan ta över skeppet? Eller finns det någon som kan stötta Aaro och ”Falken”? Det handlar om tillgång och efterfrågan, säger Håkan Södergren, expert på Nent.

Framtidsutsikterna ser mörka ut för Djurgårdens del. Nu handlar det om att stålsätta sig inför ett kval, tycker Dif-profilerna

– Som det ser ut så blir det kval. Det ska till ett under för att man ska undvika att hamna där, hävdar Hans Särkijärvi.

Foto: ERIK MÅRTENSSON / BILDBYRÅN

Hans Särkijärvi

# Varför har det blivit bottenstrid?

– Svårt att förklara det riktigt. Men min känsla är att allt har landat fel. Då pratar vi både vad gäller spelare och ledare. Tyvärr.

# Finns det något konkret du kan peka på som ska göras här och nu?

– Där vill jag nog inte lansera min åsikt. Den håller jag för mig själv.

# Hur går det för Djurgården när vi summerar?

– Som det ser ut så blir det kval. Det ska till ett under för att man ska undvika att hamna där. Det är bara att räkna på det. Man kommer behöva vid sex-sju raka matcher och vad pekar på det nu? Det är bara att inrikta sig på det, och förbereda sig maximalt när man kommer in i en sådan matchserie, för det är en oerhörd press och det gäller att bemästra den på bästa sätt.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Mikael Tellqvist

# Varför har det blivit bottenstrid?

– Jag tror att det här är något som skapats under flera år. Det är inte bara i år som det är saker som inte fungerat. Sedan för mig själv som gammal Djurgårdare känner jag att man inte ska underskatta betydelsen av spelare som Micke Ahlén, Henke Eriksson. Det är okej att spela i fjärde och sätta stolthet i det jobbet man gör där och verkligen brinna för föreningen. De vet vad som krävs för att spela i Djurgården. Man ska verkligen inte underskatta kultspelare.

# Finns det något konkret du kan peka på som ska göras här och nu?

– Jag tror definitivt man behöver en röst till i båset. Sedan måste man låta de tränarna få göra sin grej, utan att någon ska lägga sig i det.

– En huvudtränare är prio, en med stark röst. En typ som Peter Andersson, som kan hjälpa Nichlas Falk och Aaro. Att börja där. Ledarskapet är superviktigt för mig, att det verkligen fungerar.

# Hur går det för Djurgården när vi summerar?

– Ja du... Djurgårdshjärtat säger att de håller sig kvar. Men det blir svårt att värva in spelare också, när man ligger där man ligger. Men de behöver få in spelare och framför allt en målvakt som kan avlasta Mantas Armalis och en back. Min utgångspunkt är ändå att det blir kval. Det är jag inställd på. Men hittar man en bra ledare och är bra förberedda inför ett kval så tror jag det går bra. Man måste ha det mindsetet nu.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Marcus Ragnarsson

# Varför har det blivit bottenstrid?

– Jag kan tycka att de hade en svag trupp när de började säsongen. Då tänker jag nog främst på backsidan. Det är en kombination också, med en tunn trupp och skador som kommit eftersom på etablerade, genuina spelare. Josefson framför allt, men jag tänker även på ”Henke” Eriksson som försvann. Han stod ändå för Järnkaminer-andan. Det förlorades lite med honom och Josefson. Det inre ledarskapet i gruppen, helt enkelt. Sedan kom Barry in med några nya idéer som gruppen kanske inte var mottaglig för.

# Finns det något konkret du kan peka på som ska göras här och nu?

– Just nu handlar det om att stålsätta sig inför ett kval. Som det känns just nu. Det är en lång väg upp i tabellen och det krävs mycket för att den här säsongen ska vända, ingenting tyder på det. Jag vet inte vad nya spelare eller tränare ska kunna göra. De har haft stökigt med Videll-gate också, hur har det påverkat gruppen? Ska jag vara ärlig känns det som att de får rikta in sig på att stanna kvar i SHL.

# Hur går det för Djurgården när vi summerar?

– Jag tror att de klarar sig kvar i SHL. Jag tror och hoppas på det, för jag har ändå ett Djurgårdshjärta. Kval, men de klarar sig där.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Håkan Södergren

# Varför har det blivit bottenstrid?

– Det har varit en brist på resultat och nedåtgående trend. Det finns kanske lite större administrativa problem i klubben. Det är svårt att ta sig ur den där negativa spiralen när skador och sjukdomar staplas på hög, och spelare som inte klarar att lyfta laget. Då är det inte ovanligt att det blir så här, titta på HV71 ifjol. Det är ett liknande scenario.

# Finns det något konkret du kan peka på som ska göras här och nu?

– Svar ja. En hel del. Det gäller att hitta en funktionerad lösning på det här. Finns det spelare som kan komma in och göra skillnad? Finns en tränare som kan ta över skeppet? Eller finns det någon som kan stötta Aaro och Falken? Kan någon ta ett stort administrativt ansvar? Det handlar om tillgång och efterfrågan. Om det finns spelare eller ledare som kan bidra. Går din bil sönder och det inte finns några lediga att köpa, då gäller det att laga den du har.

# Hur går det för Djurgården när vi summerar?

– Jag tror ingenting, jag hoppas att det går bra.