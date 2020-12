Ilskan när Leksand vände: ”Förbannade”

Leksand lång under med 2-1 hemma mot Skellefteå inför den sista perioden. Men bara 75 sekunder in i perioden var man i stället i ledning.

Det började med att Leksand förvaltade ett powerplay där Oskar Lang fick ett öppet skottläge som han förvaltade när han tryckte in kvitteringen förbi Gustaf Lindvall.

15 sekunder efter tekningen låg också pucken i Lindvalls kasse ännu en gång.

Martin Karlsson vann pucken i kamp med Adam Wilsby i sarghörnet och spelade in den framför kassen där Fredrik Forsberg till slut satte satte den.

Ilska i Skellefteå efter Leksands vändning

– Det kan gå undan i hockey, konstaterar kommentatorn Lars Lindberg i C More efter de två målen på 15 sekunder.

Skellefteå protesterade mot målet eftersom Adam Wilsby såg ut att ha fallit över Martin Karlssons klubba sekunderna innan målet. Bland annat var Oscar Möller framme och pratade med domaren.

– Skellefteåbänken är redigt förbannad. Där kan man faktiskt se att det är Karlssons klubba som Wilsby faller på, säger Lars Lindberg när han får se reprisen.

Skellefteå hade inget för sina protester och fick sedan se Leksand utöka till 4-2 genom Peter Cehlarik tre minuter senare.

Stefan Hedlund missnöjd med domarna

Matchen slutade till sist 5-3 till Leksand och Skellefteå-tränaren Stefan Hedlund är inte nöjd med den matchavgörande situationen där Wilsby gick omkull.

– Jag utgår från att domaren gör korrekta, bra bedömningar men eftersom jag ser på monitorn här bredvid att det är en tripping på Wilsby och sen petar de in pucken... Han stöter alltså klubban precis på hans ben... Det förefaller för mig som att de fyra domarna borde ha kunnat uppfatta den situationen likt du och jag, säger Hedlund i C More efter matchen.

C More: Vad säger domarna till er?

– Det är inte så himla mycket. Kommunikationen mellan domare och tränare och spelare kan bli mycket bättre och jag tror att om man i ett sånt här fall lägger lite tid som domare på att åka fram till tränarna och säga att ”så här såg vi på situationen, rätt eller fel men vi gjorde en samlad bedömning”, då blir det bättre förståelse för oss på bänken och för våra spelare.

Hedlund fortsätter:

– Det blir ju en följdutvisning på en frustrerad Nisse Burström också och det tror jag man hade kunnat undvika om man tog sig tid att förklara hur man såg på den situationen. Domarna tillsammans kanske har en mycket bättre bedömning än vad jag gjorde men har man det tror jag det är bra att man tar sig tiden att förklara.

