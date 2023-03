Den första åttondelsfinalen mellan Luleå och Oskarshamn var inte ens en och en halv minut gammal innan det hettade till rejält.

Som så många gånger förr var Luleås Brendan Shinnimin i händelsernas centrum. Shinnimin kom i hög fart längs sargen på väg in i offensiv zon när han tacklades av Oskarshamns William Worge Kreü. Worge Kreü kom fel in i situationen när Shinnimin skar in i planen. Tacklingen träffade Brendan Shinnimin i huvudet.

Först visade domarna ut Oskarshamnsbacken i fem minuter, men efter videogranskning ändrades straffet till fem minuter plus matchstraff.

– Att skära in i mitten där kan kosta hälsan och en frånvaro. Man tar en risk när man skär in i mitten. Och jag säger inte att det inte är en huvudtackling, säger Staffan Kronwall i C More.

Shinnimin var snabbt uppe på benen och forwarden kunde för egen maskin ta sig ut i omklädningsrummet.

– Jag tror att de bedömer det här som en armbågstackling. Han för för tidig in i tacklingen. Jag har inga problem med det beslutet, säger C Mores expert Staffan Kronwall.

Luleå vann matchen med 5-4. Lagen möts på igen på måndag. Om Luleå vinner då är laget klart för kvartsfinal.