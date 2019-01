Brynäs ledde matchen vid två tillfällen. 14 minuter in i den första perioden skickade Joel Kellman in 1-0 i numerärt överläge, men Nils Andersson kvitterade i den andra när det var gästernas tur att spela powerplay.

Den sista perioden blev en spännande historia.

Nicklas Danielsson bröt sig loss och fick i väg ett skott mot HV 71-målvakten Felix Sandström, som såg ut att ha fixerat pucken mellan sina benskydd – men den smet emellan och in i mål.

– Den går in på något märkligt sätt, mellan benskydden på Sandström. Jag tror han var 100 procent säker på att han hade den pucken. Det där får han faktiskt ta på sig, det var inget märkvärdigt skott, säger kommentatorn Mats Lilja i C More.

Isac Brännström hjälte för HV 71 mot Brynäs

Men HV lät sig inte nedslås efter målvaktsmissen.

Markus Ljungh skickade in kvitteringen och med mindre än tre minuter kvar av matchen tryckte Isac Brännström in 3-2, snyggt framspelad av David Gustafsson från position bakom mål. Brynäs pressade på för en kvittering in i slutsekunderna, men HV 71 lyckades hålla undan och vinna matchen.

– Vi spelar stundtals bra, det var skönt att få dit den där i slutet, säger Isac Brännström i C More.

”Det är otroligt jämnt”

För HV 71 innebar segern tre viktiga poäng i kampen för en slutspelsplats. Laget ligger nu nia, fem poäng före Brynäs på en elfteplats. Just nu skiljer det sex poäng mellan plats tio och fyra, och så här säger Brännström om det täta tabelläge som just nu råder.

– Det är otroligt jämnt. Alla matcher är sexpoängsmatcher, jätteskönt att vi kan komma hem med tre poäng härifrån.

För Brynäs del innebär matchen att laget inkasserar sin fjärde raka förlust.

– De får göra lite för enkla mål, säger Brynäs tränare Magnus Sundquist i C More.

