HV71:s krislösning – lånar in från NHL

I tisdags blev HV71 klara för negativt kval i SHL. Inför ödeskvalet kommer nu ett krisdrag. Klubben hämtar in förstärkning i ledarbåset. Pär Johansson, som just nu spelarutvecklare i Dallas Stars, lånas in i en månad.

– Pär har ett otroligt hockeykunnande och är en erkänt skicklig taktiker. Han kommer att jobba med spelarna på träning, följa matcherna från läktaren och ge viktig feedback i periodpauserna. Vi är glada att Pär vill hjälpa oss och tacksamma mot Dallas Stars som lånar ut Pär under denna perioden, säger sportchefen Johan Hult till klubbens hemsida.

Under torsdagskvällen fortsatte kräftgången för HV71. Bottenkonkurrenten IK Oskarshamn körde över Jönköpingslaget med 7-0, lagets största seger någonsin i SHL.

– Det är katastrof. Får de inte fason på det här är det respass, då är det allsvenskan nästa säsong. Det är sanning, sa C Mores expert Petter Rönnqvist om HV71:s insats.