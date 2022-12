Tre raka förluster – då ville HV71 vända på trenden hemma mot Linköping.

Men bara nio minuter in i den första perioden tog Linköping ledningen. Georg Wiegelt tog i för kung och fosterland när han dundrade dit ledningsmålet.

Ledningen höll sig till periodpausen och hemmalaget HV71 bjöd inte upp på dans.

– Puckarna studsar lite mer än vanligt så det gäller att hålla kampen uppe och kriga på. Vi kommer i en bra forecheck och puckarna studsar lite, då är det bara att nypa till, säger målskytten i C More.

Avbrott efter bengaler

Precis när den andra perioden skulle starta satte Linköpings bortaklack i gång ett tifo med flaggor, rök och bengaler. HV71-fansen buade och det blev ett avbrott.

– Det är den ansvarige matchdelagaten som tar beslut om spelet kan återupptas igen, säger kommentatorn Johan Edlund i C More.

Efter några minuter, när röken hade skingrats, återupptogs matchen.

Och Linköping behövde bara två minuter för att utöka sin ledning. Sebastian Strandberg hittade fram till Elliot Ekberg som satte pucken i mål. Ekberg som gjorde sin första match på länge efter en lång skadeperiod.

– Det var grymt. Det är en speciell match att komma tillbaka till, skönt att den gick in, säger han i C More.

Nyförvärvet skadad

Stjärnförvärvet Oliwer Kaski kunde inte fullfölja matchen och han klev av i pausen innan den sista perioden.

Fyra raka förluster för HV71

Med bara en sekund kvar gjorde Linköping mål i tom kasse och slutresultatet landade på 3-0 och HV71:s förlustsvit var därmed uppe i fyra matcher.

HV71-tränaren Tommy Samuelsson var inte nöjd med hur hans lag agerade på isen.

– Aggressiviteten var den stora skillnaden i matchen vilket gör att de får kontroll över lösa puckar och ser mycket starkare ut i situationerna. Då blir det så här, säger han i C More.

Beskedet om Kaski

Efter matchen kom beskedet om Kaski. Han kommer att missa resten av veckans matcher då han ådrog sig en överkroppsskada, skriver klubben på Twitter.