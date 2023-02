Säsongens krislag, HV71 och Malmö, hade var sin vinst under de senaste matcherna. En ytterst viktig match väntade därmed i Husqvarna Garden under lördagen.

HV71 tog ledningen genom Radan Lenc efter en tilltrasslad situation framför mål. Emil Andrae utökade sedan ledningen innan den första perioden var över.

I den andra perioden var det Malmö för hela slanten. Bortlaget trodde att en reducering var ett faktum, men domaren dömde bort målet efter en videogranskning. Malmö fortsatte därmed att skapa chanser och var nära att överlista Joni Ortio vid flera tillfällen.

Händemark fick matchstraff

Men när hemmalaget var som mest pressat fick HV ett numerärt överläge. Då klev Oliwer Kaski fram och gjorde 3–0. Ett oerhört tungt bakslag för Malmö.

Efter den andra perioden ledde Malmö skottstatistiken med 25–13.

– Vi spelar bra och har övertaget, men vi måste vara betydligt mer kyliga när vi får lägena, sa Fredrik Händemark i C More.

Den tredje perioden skulle bli kaosartad. Malmö spenderade stora delar av den i utvisningsbåset. Droppen kom när Fredrik Händemark fick matchstraff efter att ha puttad in Emil Andrea i sargen.

Oliwer Kaski utökade ledningen. Joey LaLeggia gjorde sedan 5–0. Båda målen kom i numerärt överläge och det var rejält irriterat i Malmöbåset.

Malmö satt hela 47 minuter (!) i utvisningsbåset under den tredje perioden.

Slutresultatet skrevs till 5–1 efter att Carl Persson reducerat för Malmö. HV71 har därmed fyra poäng till säker mark.

Efter matchen gick Emil Sylvegård till attack mot Emil Andrae.

– Jag är jävligt förbannad. Varje mål vi gör under hela säsongen ska de ringa på. Emil Andrae lägger sig ner. Han ser Händemark komma. Det är sjukt dåligt. Det är inte första gången, säger han i C More och fortsätter.

– Han är en filmare. Han får bli en skådespelare i stället.

– Om det blir kval ska jag jag köra över honom.

Svaret från Andrae: ”Gillar mediatiden”

Emil Andrae själv lägger inte överdrivet stor vikt vid Emil Sylvegårds hårda ord.

– Han får säga vad han vill, han gillar ju mediatiden, säger HV-spelaren till JP.