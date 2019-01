Inför tisdagskvällen stod HV71 på två raka segrar

Då gick man på knock mot jumbon Timrå.

Efter två spelade perioder ledde smålänningarna med förkrossande 7-1 i Kinnarps arena. En uppvisning från hemmalagets sida, en total kollaps från bortalagets.

– Vi vinner inga närkamper och vi är inte där och spelar hockey i dag. Det gäller att kriga för varandra i den sista perioden, kriga för Timrå. Det gäller att kolla sig i spegeln. Vi måste gå ut i tredje och få ett trendbrott så att vi får med oss något positivt härifrån, säger lagkaptenen Hampus Larsson till C More.

Anton Bengtsson med två mål

MI slutet av den första perioden såg Timrå ut att få häng på hemmalaget då de reducerade till 2-1 med två och en halv minut kvar. Då satte Mattias Tedenby det psykologiskt blytunga 3-1 efter Markus Ljunghs framspelning.

I den andra perioden fortsatte målshowen.

Anton Bengtsson satte 4-1 i mitten av perioden och stängde den med sitt 7-1-mål med två sekunder kvar.

– Isen smälter under Anton Bengtsson. Två mål och två assist. Och två riktigt tjusiga mål också, riktigt snygga, säger kommentatorn Björn Geijer i C More.

Matchen pågår.