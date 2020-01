HV 71:s tredje raka seger efter djupa formsvackan

Det gick fort direkt från start i smålandsderbyt mellan Oskarshamn och HV 71.

Efter mindre än tre minuter hade det redan blivit två mål och ställningen var 1-1.

Hemmalaget tog ledningen redan efter 1:27 när Joakim Thelin blev målskytt för sjunde gången den här säsongen.

Kinnvall svarade i powerplay

Men minuten senare svarade Johannes Kinnvall med ett pangskott i spel i numerärt överläge.

Det var mest Oskarshamn som styrde spelet och pressade på i slutet av den första perioden, men utan utdelning.

I andra perioden vände det och HV 71 tog mer och mer över, men det blev helt mållöst – med ett fartfyllt spel.

Johnsson fullbordade vändningen

Det tog inte lång tid in den avslutande perioden innan gästerna fick med sig en puck som studsade över (!) Tex Williamsson in i mål. Målskytt blev Johan Johnsson – som även gjort tio matcher för Oskarshamn under en utlåning.

Oskarshamn jobbade för en kvittering och tog ut målvakten med över två minuter kvar – efter en timeout.

Men det slutade i stället i att Juuso Ikonen kunde sno pucken i mittzon och panga in 3-1-pucken.