”Hur kan den där gå in, Ersson?”

SHL:s krislag?

De heter Brynäs och kommer från Gävle.

Storklubben har fem raka förluster i bagaget när de under torsdagskvällen tog emot Växjö på Monitor ERP Arena. Matchen var deras första på hemmais sedan den 15 oktober.

Växjö tog en tidig ledning när Fredrik Karlström satte 1-0 halvvägs in i den första perioden.

Hemmalaget försökte få till en kvittering men skapade inga heta målchanser.

I stället kom 2-0.

”Vi kan bättre”

Richard Gynge slängde en tämligen enkel puck men Samuel Ersson i Brynäs-målet släppte in den vid första stolpen och 2-0 var ett faktum.

– Hur kan den där gå in, Samuel Ersson? Måste vara ett av de mest oväntade målen för Richard Gynge, säger kommentatorn Johan Edlund i C More.

Brynäs kom aldrig upp i nivå och första 20 slutade med en bortaledning – 2-0.

– Vi gör en helt okej period. Det är jämnare än 2-0 i alla fall. Men det gäller att fortsätta skjuta. Vi skapar inte tillräckligt med chanser och kan bättre, säger Noel Gunler.

Reducerade tidigt

Hemmalaget spelade upp sig en aning i den andra perioden men lyckades inte reducera.

Fram till sista 20.

Brynäs rivstartade sista perioden och Emil Molin satte 2-1 direkt. Gävleklubben forcerade mot en kvittering men Växjö stod emot. Med elva sekunder kvar satte Emil Pettersson 3-1 i tom kasse och säkrade segern för Växjö.