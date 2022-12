1) Två av 10-talets maktfaktorer Skellefteå och Växjö flyger fram i SHL just nu. Välj ett av lagen du tror mest på i guldracet framåt vårkanten och förklara varför.

ADAM JOHANSSON

– Skellefteå har under flera år varit SHL:s mest sevärda lag och den nuvarande formkurvan är ytterligare ett bevis för det. Västerbottningarna spelar en snabb, passningsorienterad typ av totalhockey som fångar ens ögon. Minns fortfarande den (tyvärr) restriktionsdrabbade semifinalen Skellefteå-Rögle under våren 2021 som en av de bästa slutspelsrundorna som spelats senaste säsongerna.

Den bländande ishockeyn som Skellefteå och coach Robert Ohlsson turnerar Sverige runt med just nu är däremot inte tillräckligt övertygande för att jag ska lansera Skellefteå som guldkandidat nummer ett i dagsläget. Växjö är för mycket Växjö, Jörgen Jönsson är för mycket Jörgen Jönsson. Det handlar inte enbart om deras robusta försvarsspel som hjälpt Emil Larmi och Adam Åhman att se ut som runda miljoner, det andas en vinnartyngd över hela föreningen som sportchef Henrik Evertsson är ingenjören bakom. Och räkna med att han kommer spetsa till forwardssidan med ett, kanske två, namn innan deadline. Det är en övning han pysslat med under många år och som kommer ge Växjö ytterligare en skjuts inför slutspelet.

JOHAN SVENSSON

– Skellefteå besitter förmodligen den högsta högstanivån av samtliga lag. Men i ett slutspel så handlar det i regel om att ha ett fungerande försvarsspel, och det har Växjö. Det har Skellefteå för all del också, men det är betydligt mindre rutinerat än det som Växjö kan mönstra. Rutinen och försvaret talar därmed till Växjös fördel. Man har dessutom en nivå ytterligare med tanke på att jag tycker att offensiven har mycket mer att ge, än det som visats hittills. Så Växjö är min favorit, om ni tvingar mig att göra ett val.

Jönsson. Foto: TOBIAS STERNER / BILDBYRÅN

JOHANNA DAHLÉN

– När du säger det så känns det där absolut som den SM-final vi kommer att se. Jag har sagt att det blir Skellefteå som vinner SM-guld innan säsongen och tänker att jag forsätter att hålla i det, men jag hade inte suttit och varit förvånad om det blir Växjö ändå. Växjö är tillbaka till att vara det där jobbiga laget som biter sig fast i varenda match och även om de är i underläge kommer de att hitta en väg att vinna. Deras lägstanivå är väldigt hög, målvaktssidan har egentligen överraskat, de har SHL:s bästa backsida & nu har faktiskt en hel del forwards börjat leverera mer också. Växjö har ett lag som garanterat kan vinna SM-guld, mycket också på grund av att det är så pass svårt att möta dem.

Men Skellefteå har ändå spetsen och den fantastiskt roliga hockeyn de spelar att bygga vidare på ända in i slutspelet. Löser de det sista med att faktiskt stå upp för den så kallade ”slutspelshockeyn” som de hade enorma problem med ifjol och som gjorde att de fick se sig besegrade direkt. Nu vet de om det och förstår ännu mer vad som kommer att krävas det här slutspelet.

SANNY LINDSTRÖM

– Oj. Det får jag nog börja med att svara på den frågan. Hur ska jag ens kunna välja? Skellefteå spelar en bländande hockey just nu och har ett passningsspel som inget annat lag är i närheten av. Jag tycker trots det att det finns en form av tveksamhet om laget har tuffheten att klara av att ta sig igenom ett helt slutspel. Det var den så viktiga detaljen man föll på i fjol och jag upplever inte att man har ett lag som rent fysiskt är mer byggt för slutspel i år. Därför säger jag Växjö. Deras backsida och även målvaktssida är riktigt bra och den som sticker ut. I ett tajt slutspel så är det detaljer som fäller avgörandet och Växjös backsida är det inget lag som är i närheten av att kunna matcha. Dock finns det frågetecken på forwardssidan där det borde finnas mer att få ut från fler spelare. När vi ändå spekulerar kring guldkandidater i december (vad det nu ens säger) så vill jag slänga in det ”nya Frölunda” i leken också. De spelar en mer mogen hockey och värderar sina lägen på ett bättre sätt än tidigare. Jag gillar det skarpt och har därför svängt en smula i min åsikt gällande göteborgarna.

2) Rögle fortsätter förlora och är alltjämt ett bottenlag. I torsdags mot Växjö drog tränaren Cam Abbott på sig en tvåminutersutvisning för abuse of officials – en utvisning som Växjö kunde göra 2-2 på och till slut vann smålänningarna med 5-2. Vem ska ta Cam Abbott i örat och är det ett problem att hans bror är hans chef när laget går så dåligt?

ADAM JOHANSSON

– I det läget är jag inte så säker på att någon behöver ta Cam i örat. Han vet att han gjort ett misstag, han vet att det kostat Rögle matchen och han lär säkerligen ha legat sömnlös över varför klubben hamnat i den här sitsen. Den självinsikten borde han rimligtvis ha och då lönar det sig inte att en chef, eller en bror i det här fallet, står och skäller på en. Det är ungefär som när en spelare gör ett misstag ute på isen och åker till båset med sänkt huvud, kommer den spelaren bli bättre av att en tränare väntar med hårtorken i båset och omklädningsrummet? Nej, ibland måste vi behandla och uppfatta de här personerna för vad de faktiskt är – vuxna individer som tagit sig till den yppersta Sverigenivån. De är deras egna största kritiker, det är min övertygelse.

Däremot behöver dessa personer omges av kravställande, ifrågasättande och förstående personer. I styrelse och i tränarstab. Som vågar vara obekväma, men som samtidigt ger tränare och sportchef förutsättningarna för att vända på trenden. Här blir Lasse Johansson en viktig figur, även styrelsens Daniel Koch.

JOHAN SVENSSON

– Det blir en prövning, så klart. Det är första gången som Rögle hamnar i den sitsen sedan bröderna tillträdde i så pass ledande positioner. När allting har rullat på, man haft framgång, så har det aldrig testats skarpt. Nu gör det, det. Självklart blir det ett problem i ett sådant läge. Det är knappast så att assisterande sportchefen Hampus Sjöström går in och tar Cam i örat.

JOHANNA DAHLÉN

– Givetvis blir det en speciell situation som de inte varit i innan, men just nu kring den utvisningen så förstår förhoppningsvis Cam att det förändrar matchen och är extremt onödigt. Det som det däremot känns som att det behöver ske är att de lägger undan stressen och försöker att lugna ner sig. Någon måste ta den diskussionen i föreningen, för just nu känns det som att det är panik lite överallt och ingen får fram något bra utav det alls. En sån sak, det sprider sig snabbt och lägger sig som ett mörkt moln över alla. Då är det svårt att ta sig ur en tung situation.

SANNY LINDSTRÖM

– Till och börja med. Helt oacceptabelt av Cam Abbott att dra på sig en utvisning på det sättet. Att ens sätta sig själv eller Rögle i den sitsen är under all kritik. Jag gillar engagemang och inlevelse men det måste finnas en gräns något som coach Abbott rätt frekvent passerar. Domarna har noll tålamod med honom efter att han för det mesta skriker på dem. Rent generellt så vet jag att sådant här spiller mycket energi och att fokus hamnar på fel saker. I det läge som Rögle befinner sig i så måste all fokus ligga på att komma till rätta med det spelmässiga. Så ja. Chris Abbotts jobb är att ta Cam ordentligt i örat och få honom att fokusera på det som går att påverka. En sådan sak är inte domarna.

Abbott. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

3) Det är minst ett par spelare som anmäls till disciplinnämnden efter varje omgång som spelas just nu - och knätacklingar har stuckit ut de senaste veckorna. Vad beror det på?

ADAM JOHANSSON

– Anmälningar i svensk ishockey är ofta cykliska. Ett beteende eller en aktion hamnar i skottgluggen hos domare, referensgrupp och disciplinnämnd. Det är säkert lagen och dess supportrar skyldiga till också, för när ett straff delas ut för en viss förseelse brukar fokuspunkten hamna på precis den typen av tilltag veckorna som följer. Då uppmärksammas varenda liten detalj i en knätackling eller crosschecking, det skapas giffar, skrivs om det på sociala medier och det här skapar ett yttre tryck som också leder till ett större medvetande kring vissa situationer som gör att de styrande kanske lättare granskar en del ärenden hårdare än andra.

JOHAN SVENSSON

– Jag tycker jag känner igen det mönstret. Man har haft en tendens att snöa in på olika saker från referensgruppen och disciplinnämnden. Ett tag var det slewfoot, ett tag var det huvudtacklingar, sedan var det halsskydden, filmningarna kom på tapeten och nu verkar man syna knätacklingarna hårt. Vad det beror på ska man väl egentligen fråga referensgruppen, och det är kanske något vi ska titta på. För nu blev jag genast nyfiken.

JOHANNA DAHLÉN

– Först huvudtacklingar, sen filmningar.. och nu knätacklingar. Då har jag inte ens nämnt allt som det har snöats in på. Det känns som att det går i perioder med vad vi uppmärksammar mest och som sticker ut, alla låser sig ofta kring någonting när det blir en avstängning. ”Hm, men såg ni den här då?” gormas det över sociala medier och det tas upp i intervjuer eller från media.

Ejdsell är nu avstängd för knätackling. Foto: TOMMY PEDERSEN/TT / TT NYHETSBYRÅN

SANNY LINDSTRÖM

– Det brukar gå trender i det där. Nu har man lagt ribban och dömt stränga straff för knätacklingar vilket började med att Andreas Borgman fick fyra matcher efter att ha tacklat Broc Little. Det har gjort att man behövt hålla den linjen och inte alls bedömer intention, kraft och tacklingsmottagarens ansvar i en tillräckligt stor utsträckning. Sen kan en aspekt vara att matchschemat varit ganska tajt och att spelarna inte är riktigt lika fokuserade. Jag vet att man tidigare tittat på just matchschemat kopplat till hjärnskakningar för att klargöra huruvida det sker mer olyckor när det är fler matcher per vecka. Kanske att det kan vara en sådan sak kring knätacklingar också.

4) Apropå disciplinnämnden... På kort tid har tre spelare, Nicklas Heinerö, Karl Johansson och Linus Johansson, anmälts och stängs av för olika tilltag mot domarna. Är det här en oroande trend inom svensk ishockey som måste åtgärdas?

ADAM JOHANSSON

– Nej. Absolut inte. Det finns inte en molekyl i min kropp som tror att det finns en domarjakt bland dagens SHL- och HA-spelare. Problemet här är att sunt förnuft försvunnit ut genom fönstret hos de som delar ut straffen kring abuse of officials. Det verkar ha upprättats en typ av nollvision, att ingen match ska få innehålla en situation där spelare och domare korsar väg i någon utsträckning, och det har lett till ett oerhört tunnelseende där varje händelse granskas med svartvita ögon i stället för att försöka begripa intentionen hos de spelare som råkat knuffa en domare, kasta en klubba eller som tryckt undan en rättskipare.

Spelförståelsen är som bortblåst och ibland undrar man om de som fattar besluten kring det här själva deltagit i en idrott eller tävlat, för har man gjort det – då förstår man att olyckliga situationer kan uppstå även fast det inte finns något ont uppsåt bakom handlingen.

JOHAN SVENSSON

– Jag tycker ändå inte det. Det finns ingen jakt på domarna från spelarna, utan det blir olyckliga omständigheter där man tappar det i olika situationer. Ser Heinerö som en olycklig handling där han går efter puck i spelet, medan både Kalle Johansson och Linus Johansson är ute efter en motståndare, men det blir en domare som kommer i vägen. Det jag tycker är värst är att Linus Johansson tappar det så pass hårt att han drar en klubba. Om det är mot Joel Lundqvist eller domaren kan kvitta. Lätt för mig att säga, när jag sitter lugn här utan adrenalin som pumpar, men man får behärska sig lite.

JOHANNA DAHLÉN

– Nej nej nej. Det tror jag inte domarna känner heller att de är ett jagat byte och är oroliga över det. Det kommer alltid att ske oturliga situationer men det är nästan aldrig man ser att någon är ute efter att sänka en domare, det händer bara inte. Skulle vi börja se spelare som tar sats för att sänka en domare, då kan ni fråga igen. Men just nu? Absolut inte.

SANNY LINDSTRÖM

– Inte ett dugg oroande. Faktiskt. Det som jag tycker är mest oroande i det hela var straffet mot Moras Nicklas Heinerö efter det att han hade krockat med en domare. Att sex personer i en disciplinnämnd alltid kan vara så överens är bortom mitt förstånd. Hur kan ingen tycka annorlunda, hur kan ingen ifrågasätta och gå emot? Vågar de inte? Jag kan nog inte tolka det på något annat sätt. När samtliga ledamöter i Disciplinnämnden var eniga i att Moras Nicklas Heinörö medvetet kört på en domare i vad som jag mer tolkade som en olyckshändelse så förutsätter de alltså att Heinerö är mer eller mindre intelligensbefriad som medvetet skulle köra på en domare bakifrån. Det är faktiskt helt horribelt. Jag har spelat i många år och kan inte minnas att någon kört på en domare med flit. Vem gör ens något sådant? Om en spelare skulle göra det med flit så är 15 matcher ett mer rimligt straff.

Att disciplinnämndens beslut var enhälligt som det alltid är var faktiskt hårresande. Någon måste ju ha sett det uppenbara att det var en olyckshändelse?

Gällande Linus Johansson kast med liten klubba var det mer olyckligt att den träffade domaren men samtidigt så förstår jag varför man gör den bedömning man gör eftersom han ändå kastar en klubba vilket inte hör till vanligheterna. Jag hade kunnat leva med att man tagit varandra i hand efteråt men tänker inte heller skrika rakt ut över två matchers avstängning.

Wernblom, i Modo denna vecka. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

5) Under föregående vecka presenterades Lukas Wernblom på ett korttidslån av Modo. Samme Wernblom som hade ett allsvenskt kontrakt med Mora när Malmö plockade upp hans tjänster i juni månad, vilket rört upp känslor bland Moras supportrar. Ska transferreglerna för spelare som Wernblom, som haft ett gällande allsvenskt kontrakt med en klubb men senare tillåtits lånas ut till ett annat lag, förändras – och i sådana fall, hur?

ADAM JOHANSSON

– Ja, detta borde ses över. Den allsvenska klubben, i det här fallet Mora, borde få frågan i ett första skede om de vill plocka in Wernblom. Tackar de nej – då är han fri på den öppna marknaden. Med nuvarande regelverk får allsvenska klubbar ännu svårare att planera och statusen för Hockeyallsvenskan som liga blir ännu lägre när en för stunden kontrakterad spelare kan dyka upp i en rivaliserande klubb några månader senare bara för att han inte lyckats ta en plats i SHL.

JOHAN SVENSSON

– Självklart ska Lukas Wernblom erbjudas till Mora IK i första hand. Jag tycker att spelarna som gått till SHL på klausuler, ska vara bundna till den allsvenska klubben man hade avtal med. Det är bara att verkställa på samma sätt som att Fredrik Olofsson tillhör Rögle i Sverige, så tillhör Marcus Westfält Modo, Sam Vigneault Modo, Kalle Östman Västerås, Lukas Wernblom Mora, osv.

JOHANNA DAHLÉN

– Jag ser ju det som olika saker, från mitt perspektiv. Just situationen kring de där sent brutna kontrakten är extremt infekterat och jag förstår att Moras supportrar sitter och är irriterade över att han helt plötsligt hamnar i MoDo. Men det känns också avslutat och svårt att begränsa en spelare till att bara få bli utlånad till ett lag. Vad händer om de inte har plats under säsong för att de fyllde upp den platsen när kontrakten bröts? Då stoppas deras utveckling helt. Så det jag kan gå med på, absolut, är att Mora ska få möjligheten först. Men samtidigt måste alla parter gå med på det.

SANNY LINDSTRÖM

– Det tycker jag absolut. Mora bör ju rimligtvis ha första tjing kan jag tycka eftersom de tidigare haft ett gällande avtal med honom. Det är ganska enkelt att reglera till kommande avtal. Vi bestämmer att den ändringen kommer till stånd redan till kommande säsong.