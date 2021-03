Hjälten bröt måltorkan: ”Har varit frustrerande”

Brynäs kunde glädja sig över att Anton Rödin gjorde comeback efter 14 matcher på skadelistan men det var Örebro som kunde glädja sig åt en fin start på kvällens enda SHL-match.

Robert Leino gjorde 1-0 med ett skott i krysset i den tredje minuten och Robin Kovacs satte 2-0 i ett öppet läge i den 12:e minuten.

Det såg länge tungt ut för Brynäs som är i skriande poängbehov i botten av tabellen men laget skulle ändå få med sig en poäng hem till Gävle.

Oula Palve reducerade fem minuter in i den tredje perioden och med tre minuter kvar av matchen gjorde Jaedon Descheneau 2-2.

Borna Rendulic avgjorde för Örebro

Men bonuspoängen gick till Örebro bara 13 sekunder in i förlängningen när Borna Rendulic fick på ett skott som inte Samuel Ersson i målet kunde hålla.

– Det var många situationer där jag hade kunnat göra mål och jag är så glad över att den gick in, säger Borna Rendulic i C More efter matchen.

Den hårdskjutande kroaten har haft måltorka efter den inledande succén i höstas. Totalt har det blivit tolv mål den här säsongen.

– Det har varit frustrerande men jag har bara försökt fortsätta. I kväll var ett steg framåt, säger Rendulic.

Örebro ligger på femte plats i SHL och Brynäs ligger näst sist i den jämna bottenstriden där laget har flera matcher tillgodo på Linköping och HV71.