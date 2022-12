En fullsatt arena.

En hyllningsmatch för en av svensk hockeys stora genom tiderna.

– Under en tid en av de största vi haft. Han kallas inte ”The king” för inte, säger expertkommentatorn Niklas Wikegård i C More.

Under en halvtimme före mötet mellan Frölunda och Rögle fick Henrik Lundqvist motta både publikens kärlek och värmande ord från diverse hockeydignitärer. Han flankerades av hustrun Therese.

För 20 år sedan tog hans karriär karriär fart i just Scandinavium, innan han under 15 år i New York Rangers lade resten av hockeyvärlden för sina fötter.

Svenska hockeyförbundets ordförande, Anders Larsson, överräckte en specialtröja med numren 06 och 17 – för OS-guldet 2006 och VM-guldet 2017.

Tre gåvor bidrog Frölunda med och de överlämnades av klubbens ordförande Mats Grauers: en tröja med nummer 35, ett bidrag till Henrik Lundqvists Foundation på 50 000 kronor och en specialframtagen hockeyhjälm.

Brodern Joel: ”Oerhört stolt”

Brodern Joel Lundqvist höll det längsta talet:

– Oerhört stolt och glad att få stå här i dag och vara en del av din hyllning. Vår gemensamma hockeydröm att få spela för den här klubben blev sann. Tack för en fantastisk karriär brorsan, älskar dig.

Naturligtvis fick huvudpersonen själv avsluta.

– Det känns fantastiskt att stå här. Och det är otroligt att se och höra er igen. Det har funnits så många som under min karriär. Men det finns också platser, Scandinavium är sådan plats. Den gav mig stora drömmar som jag sedan kunde uppfylla.

– Jag var sju år i Frölunda, men det känns som jag varit Frölundait i 30 år.

Henrik Lundqvist spelade 144 SHL-matcher för Frölunda. och tog två SM-guld 2003 och 2005.