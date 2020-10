Det var två formsvaga lag som ställdes mot varandra på Husqvarna Garden. Färjestad tog en nödvändig 5-4-seger mot Linköping senast och för HV71 blev det förlust mot Skellefteå med 4-2.

Den första perioden var en händelserik sådan. Bortalaget tog en tidig 2-0-ledning genom Olle Lycksell och Martin Johansson. Men HV spelade upp sig och reducerade först genom Linus Sandin innan Christoffer Törngren satte 2-2.

– Det är två slarviga mål vi släpper in. Men jag tycker att det är starkt att vi hämtar upp. Stark period av oss, säger Törngren i C more.

Den andra perioden präglades av flera heta målchanser som lagen turades om att bränna. Dessutom storspelade båda Hugo Alnefelt och Arvid Holm i respektive mål.

Önerud: ”Vi får kämpa för varje poäng”

Även tredje perioden fortsatte i samma spår. Målchanser åt båda hållen men ingen effektivitet. 2-2 stod sig och förlängningen var ett faktum. Väl där behövdes bara 19 sekunder för FBK att avgöra. För då klev Jacob Nilsson fram och satte 3-2.

Därmed fortsätter HV71 ha det tufft den här säsongen. På de fem senaste matcherna har det blivit fyra förluster. Dessutom ligger de alltjämt näst sist i tabellen.

– Vi får kämpa för varje poäng. Jag ser inget positivt just nu om jag ska vara helt ärlig. Vi har många chanser att göra 3-2 men får inte det med oss. Vi har ingen annan att skylla på förutom oss själva. Nu gäller det att skapa ännu fler lägen så kommer det förhoppningsvis sitta till slut, säger Simon Önerud.

