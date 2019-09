Premium Manager är ett så kallat Fantasy Manager-spel. Det går ut på att du tar ut ditt eget lag i en idrott, baserat på hur du tror att de spelarna kommer att klara sig under den kommande säsongen.

Först ut i Premium Manager är de svenska högsta hockeyligorna för herrar: SHL och Hockeyallsvenskan.

Här listar Robin Lindgren sina fynd samt spelare han skulle hålla sig undan (utan inbördes ordning).

Fem största fynden i SHL

• Dominik Bokk, Rögle BK.

Position: forward. Värde: 9,0 mkr.

Gjorde ändå hyfsat med poäng i Växjö förra säsongen, och är nu ett år äldre med mer rutin från ligan. Som ny spelare i Rögle lär den tyska talangen dessutom få en bra och offensiv roll vilket möjliggör en än större poängproduktion i vinter. För 9 miljoner kronor känns Bokk som en väldigt prisvärd spelare att ta in, och som för pengen både kan ge mycket tillbaka till dig samt öppna för dyrare spelare på andra platser i truppen

• Jordan Boucher, Örebro HK.

Position: forward. Värde: 10,5 mkr.

Har fullkomligen öst in poäng under försäsongen där den snabbskrinnande forwarden har sett riktigt, riktigt, bra ut. Visade även förra säsongen att det fanns ett stort målskytte i honom, och lyckas han få till det i vinter så kan det bli total succé.

• Aaron Irving, Örebro HK.

Position: back. Värde: 9,5 mkr.

Kan mycket väl vara den här säsongens Kodie Curran, och likheterna är många. Båda kom till SHL närmast från spel i Norge, båda är offensiva backar med spetskvaliteter och båda är tämligen okända för SHL-publiken. Irving känns hyperintressant och får du in honom i laget och han gör succé så kommer du att äga dina polare som inte plockat ut honom.

• Theodor Lennström, Frölunda HC.

Position: back. Värde: 9,5 mkr.

Var stundtals riktigt bra i Färjestad förra säsongen men hamnade bakom Wikstrand och Virtanen i hierarkin. Nu i Frölunda har Lennström en roll i första backparet och med mycket spel i powerplay där det nästan är poänggaranti om han får spela med Ryan Lasch. För 9,5 miljoner kronor kan Lennström mycket väl vara den mest prisvärda backen i spelet.

• Jonas Gunnarsson, HV71.

Position: målvakt. Värde: 7,5 mkr.

Var den målvakt som höll nollan flest gånger förra säsongen, och visade dessutom upp fin räddningsprocent. När HV71 nu förstärkt kraftigt i backuppsättningen och har ligans kanske främsta backar så lär defensiven bli än starkare, och för 7,5 miljoner kronor känns ”Gunnar” betydligt värdare att ta in än de fyra målvakter som är dyrare än honom.

Fem spelare som du bör hålla dig undan från

• Joakim Eriksson, Brynäs IF.

Position: målvakt. Värde: 7,0 mkr.

Är han ens förstamålvakt i Brynäs i vinter? Känslan är att nya Samuel Ersson mycket väl kan ta förstaspaden och konkurrera ut Joakim Eriksson. Målvakt är en viktig position där många poäng kan plockas in, och att då chansa på Eriksson och sen tvingas slösa ett byte på honom känns inte värt. Jag skulle avstå, åtminstone tills det står klart vem som tar förstaspaden i laget.

• Jonas Holös, Linköping HC.

Position: back. Värde: 9,5 mkr.

Spelar i ett lag som sett, minst sagt, svagt ut under försäsongen. Känslan är att LHC kan komma att fullkomligen läcka in mål i vinter och med mycket istid på Holös kan det komma att bli mindre smickrande siffror för norrmannen. För 9,5 miljoner kronor skulle jag inte ens under pistolhot plocka in honom som en av tre backar i laget.

• Brendan Shinnimin, Växjö Lakers.

Position: forward. Värde: 11 mkr.

Med minuspoäng för utvisningar så lär Shinnimin komma att kosta dig en hel del minus i vinter om du väljer att plocka in honom. Ser man till förra säsongen så skulle han ha haft 24 minuspoäng bara från utvisningar vilket kan bli väldigt kostsamt. När Växjö nu dessutom förstärkt med flera klassforwards lär Shinnimin inte få samma topproll i laget, så här råder jag er att avstå.

• Nicolai Meyer, Malmö Redhawks.

Position: forward. Värde: 10 mkr.

Hockeyallsvenskans poängkung förra säsongen har enligt uppgifter inte sett särskilt vass ut under försäsongen och att chansa på honom för en tiondel av din budget vore väldigt vågat med hög risk och låg utdelning. För 10 miljoner kronor finns det betydligt smartare val att göra.

Gustaf Lindvall, Skellefteå AIK.

Position: målvakt. Värde: 7,0 mkr.

Skellefteå kan komma att gå en tuff säsong till mötes och förra säsongen såg defensiven minst sagt givmild ut. När man dessutom nu får starta säsongen med Mantas Armalis på skadelistan i flera månader så kommer oerhört ansvar vila på Lindvall som hamnar i en ny situation där han är ohotad förstamålvakt. Känslan är att Skellefteå kan komma att förlora mycket i vinter och det här är inte en målvakt jag skulle satsa på.