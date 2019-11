I vanliga fall är tränare Roger Melin lugn och trygg i alla lägen.

Men inte i lördags.

Då kokade det över, eller som hans chef Thomas Johansson uttrycker det: ”jag förstår att topplocket gick på Roger Melin”. Vid 0-3 hemma mot HV 71 efter första perioden blev Melin intervjuad av C More och Leksands tränare höll verkligen inte igen:

– Det finns inga ord. Det här är bland det sämsta jag sett. Jag skäms fan över att stå i båset. Riktigt dåligt inför en fullsatt hall att bete oss som vi gör. Det är pinsamt. Det är ingen som vill vara där, ingen som vill ta en närkamp eller åka skridskor. Nej, det är riktigt, riktigt jävla dåligt och jag vill be om ursäkt till alla som har sitt hjärta i Leksand, sa Melin.

”Förstår att Roger blev arg”

General manager Thomas Johansson ger Melin sitt fulla stöd.

– Vi hade haft en bra vecka innan landslagsuppehållet med två raka segrar, vi förlorade mot Linköping, men då var det special teams som avgjorde matchen. Så vi hade verkligen en bra känsla inför matchen mot HV. Vi hade en väldigt bra träning dagen före och en fullsatt arena. Sen var det 0-3 efter tio minuter. Luften gick ur oss direkt.

Har du någonsin sett Roger bli så förbannad?

– Jag förstår att Roger blev arg. Men jag har sett honom ännu argare en gång.

Va? När då?

– Jag hade honom som tränare i Linköping i fyra år. Vi hade en träning där vi var sjukt dåliga i tre-fyra övningar, då han fick nog. Han gjorde brasved av en klubba och skrek: ”jag skiter i det här, ni får fortsätta själva”. Sedan bara lämnade han isen. Och där stod vi spelare som 22 fågelholkar.

Så ska Leksand ta sig ur krisen

Thomas Johanson berättar att tonläget varit lugnare de senaste dagarna i Leksand och att de haft ”fler konstruktiva samtal”. Han nekar inte till att flera spelare måste höja sig rejält och att laget måste spela bättre.

Vad säger du om läget just nu?

– Vi utvärderar hela tiden. Vi vrider och vänder på varje sten. Vi är inne på en lång resa. Men vad vi måste komma ihåg är att vi har ett rätt oerfaret lag med bara fem spelare som var i SHL i fjol. Även för dem som kommer från AHL, KHL och Schweiz är det en omställning att komma till SHL. Det är en tempostark liga med mycket skridskoåkning.

Vad måste ni göra bättre?

– Vi har inte riktigt fått gruppen att tävla som tusan, att tävla så som krävs fullt ut, det har saknats i vissa matcher. Som senast, spelarna var trötta efter matchen, de hade åkt mycket skridskor - men vi tävlade inte tillsammans. Vi måste lita på varandra mer i olika situationer på isen.

Flera enskilda spelare har inte levt upp till de höga förväntningarna. Vad säger du om nyförvärv som Patrik Zackrisson och Johan Fransson?

– Det är det här med omställningen till SHL. Det är tufft, det tar tid. De här båda har ännu inte levt upp till sin fulla potential. Ändå är ”Zacke” tvåa i interna poängligan. Men vi vet att de kommer tillhöra våra bästa spelare.

Vad är det mer som behöver bli bättre i spelet?

– Vi har en spelvision och spelidé som vi jobbar efter och det kommer vi fortsätta göra. Vi måste ha tålamod. Vi har inte lyckats kräma ur max ur varje individ, men vi är på rätt väg. Spelarna vet vad de behöver göra där ute.

Hur lätt är det att ha tålamod i SHL:s krävande värld och dessutom i Leksand med alla engagerade fans?

– Vi utvärderar hur det ser ut i alla matcher och tittar på statistiska parametrar. Det gäller att inte bli för känslostyrd, då kan man börja ändra sig från dag till dag. Nu jobbar vi med detaljer i spelet i fem mot fem. Laget ska komma ihop och bli en enhet tillsammans - det tar sin tid...

Förtjust i statistik

En detalj som gör Thomas Johansson optimistisk är spelet i powerplay.

– Vi har statistiken på vår sida, vi vet att om vi fortsätter göra det vi gör så kommer det lossna. Vi vet att vi kommer börja göra mål i PP.

På tal om statistik, Johansson är väldigt förtjust i den nya statistiken och det är han som tagit in statistikern Petter Carnbro, som i fjol gjorde tv-programmet Hockeylabbet i C More.

Men ni har inga rookies som coacher direkt. Melin och Gunnar Persson är kanske lite mer ”old school” - hur har ni funnit varandra?

– Det jag gillar med Roger är hans ledarskap och det han står för som ledare. Hur han kan skapa en situation där det är lugnt i laget trots nio raka förluster. Sedan har han fantastiskt bra tankar kring spelet också. Petter är fantastisk vid sidan om och kan ge oss siffror som är väldigt bra. Vi har hittat en bra mix för vad Leksand ska stå för.

