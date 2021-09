Hämnden: Hade sex i Leif Boorks kläder

Det är en historia från säsongen 2006/2007 som Johannes Salmonsson, i dag i SHL-laget Oskarshamn, beskriver i podcasten ”Släpp sargen”.

Han berättar hur han under sin tid i Brynäs bland annat tvingades byta om utanför lagets omklädningsrum under en period efter att han missat en träff med klubbens sponsorer, samt kommit för sent till ett träningspass.

Sedan bestämde sig den nu 35-årige forwarden för att hämnas på sin tränare, ishockeyprofilen Leif Boork. En tränare vars ledarskap Salmonsson under en tid ska ha mått dåligt av och han beskriver enligt Aftonbladet att Boork bedrev ett ledarskap som till viss del innebar att bryta ned spelare för att stärka dem.

Något som alltså inte fungerade för Salmonsson och han bestämde sig för att hämnas på ett rätt speciellt sätt.

Rättare sagt genom att delta i en sexakt iförd Boorks tränaroverall, i tränarstabens omklädningsrum, ihop med en kvinna.

– Jag tycker ändå jag fått min revansch på honom även om han inte vet om det. Nu är det känsliga saker att prata om. Men man kan säga att det innefattade en kvinna, hans tränarrum, hans tränarkläder. Jag gick väl in i en roll där och tänkte att jag ska försöka vara Leffe. Så jag drog på mig hans overall och så hade jag lite skoj i omklädningsrummet med någon, säger Salmonsson i podcasten enligt Aftonbladet.

”Hänt många bisarra grejer”

När SportExpressen frågar honom om det som ska ha skett i omklädningsrummet ställer han sig frågande till varför det inte kommit fram tidigare.

– Det underliga i själva handlingen var att det inte bara var jag som bytte om i det omklädningsrummet. Det var även Olof Östblom, Tomas Thelin som assisterande tränare, men även målvaktstränaren och en del statistikgubbar. Det var ett rätt litet omklädningsrum och att det kommer upp nu verkar väldigt märkligt, att folk då skulle vetat om det utan att säga det till mig, säger Boork.

Har du hört något liknande om att en spelare velat hämnas tidigare?

– Nej, inte hämnats på det här sättet. Men det har hänt många bisarra grejer inom hockeyn. Men jag tycker inte att det var märkligt att han gjort två grejer. Sponsorträffen är en ganska grav miss och att det blev konsekvenser tycker inte jag är märkligt.

Samtidigt är Boork själv inte heller den som blickar tillbaka på händelserna och ångrar att han gjorde som han gjorde när det kom till Salmonssons straff. Det handlar snarare om att professionella idrottare, trots att han vid tillfället endast ska ha varit 19 år gammal, har riktlinjer att förhålla sig till.

– Johannes kom upp i Brynäs som junior och som han säger hade han missat en sponsorträff och en träning. Det här blev en konsekvens av det. Han fick byta om utanför omklädningsrummet var en konsekvens av att han gjort något han inte borde. Jag tycker att man ska ha krav på professionella ishockeyspelare.

Hur ser du på att han ändå beskriver i podcasten att han mådde dåligt under ditt ledarskap?

– Att må dåligt är väl en värdering, det kan vara olika nivåer på det. Att en ambitiös, ung och naiv spelare med förväntningar som en stor talang kommer till ett lag med förväntningar kanske inte står i konsekvens till att få byta om i ett annat omklädningsrum, säger Boork.