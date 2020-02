Fullsatt i Löfbergs arena på lördagskvällen när Färjestad tog emot rivalen Örebro. Då drabbades gästerna av ett avbräck, bara någon timme innan start.

I C More rapporterades att forwarden Glenn Gustafsson förts till sjukhus med ambulans. Örebro-spelaren ska ha fallit ihop under en uppvärmning.

– De spelar lite fotboll innan de ska ut på isen och värma upp. Då tuppade Glenn Gustafsson av, reste sig upp men de ville föra honom till sjukhuset för tester, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

– Den senaste rapporten därifrån är att Glenn mår bra, men man behåller honom på sjukhus för vidare observation.

Örebro-tränaren Niklas Eriksson gav lugnande besked när han intervjuades i C More.

– Det är en säkerhetsåtgärd att ta honom till sjukhus i fall det skulle vara något allvarligt, men rapporterna är att det inte är det, säger han i sändningen.

Matchen pågår.