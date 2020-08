Hockeysäsongen stundar och det är inte bara lagen som förstärker sina trupper inför den kommande vintern.

SportExpressen kan avslöja att C More kommer presentera ett färskt expertnamn i sammanhanget och det rör sig om Staffan Kronwall, med VM-guld, 66 NHL-matcher och nio raka säsonger i KHL på meritlistan.

Kronwall deltog i OS 2018 med Tre Kronor, då som assisterande kapten. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Den tidigare Djurgårdsspelaren avslutade karriären i våras efter att ha spenderat åtta år i Lokomotiv Yaroslavl, som han var kapten för senaste fem säsongerna.

”Kul att intresset är högt kring C Mores hockeysändningar även i år. Vi kommer att kommunicera vår uppställning av talents för årets säsong längre fram”, meddelar Ludvig Ternstedt, press- och kommunikationsansvarig på C More.

VM-guldet 2013, som bärgades på hemmaplan, får anses vara Kronwalls största bedrift. När turneringen summerades, efter att bröderna Sedin förstärkt laget, var det Kronwall – med ett C på bröstet – som fick lyfta pokalen.