Brynäs är i rejäl brygga i SHL-kvalet.

Gävlelaget ligger under med 3-0 i matcher mot ett Malmö som under lördagen kunde vinna trots att Brynäs var det spelförande laget under långa stunder i matchen.

– Klart att känslan är tung, absolut. Vi gör en väldigt bra hockeymatch. Vi förtjänar mer, men i sportens värld säger det ingenting, det handlar om att vinna. De får in en puck med en minut kvar och det blir avgörande. Sedan måste jag säga att jag är stolt över hur laget kommer ut i dag, vi har en fantastiskt publik i ryggen också, säger Brynästränaren Ove Molin.

Missade att byta in spelare

Den andra perioden var symptomatisk för hur matchen såg ut.

Brynäs tryckte på för fler mål efter att ha tagit ledningen i den första perioden, men fick se sig slagna med 1-3 i mittenperioden.

Det mest kritiska målet, 2-3, kom med 1.11 kvar av perioden efter en rejäl bytesmiss av Brynäs. Laget spelade med fyra man på isen vilket öppnade upp en jätteyta för Malmö – som kom i en två mot en-situation som Adam Ollas Mattsson avslutade kliniskt.

Molin var efteråt medveten om att Brynäs inte haft samtliga spelare på isen när det målet gjordes.

– Det är någon form av kommunikationsmiss. Jag får titta på om det var jag eller någon av spelarna, men samma sak där: det hjälper inte oss att hitta fel efter matchen. Det får inte hända, men det hände. Jag tror ingen spelare vill göra det.

På tisdag väntar nästa match i kvalserien. Då kan Brynäs, vid förlust, åka ur SHL.

– Uppförsbacken blev ännu längre, men är det någon backe vi ska klättra upp för under våra liv, så är det den här, avslutar Molin.

