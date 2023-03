Frölunda har växlat upp i de senaste omgångarna. 4-0 borta mot Leksand följdes upp med en 5-2-seger mot tabellfemman Oskarshamn i en mycket viktig match i jakten på en direktbiljett till kvartsfinalen, som de sex första lagen får.

Knappt två minuter in i första perioden slog göteborgaren Erik Borg, nyligen hemvärvad från Vita Hästen, till med sitt allra första mål i Frölundatröjan i SHL-sammanhang.

– Den stod lite på högkant, jag får tacka pucken för det, det var bara att sprätta in den. Det känns alldeles underbart så klart, jag har vuxit upp här och vänner och familj är på plats, säger 26-åringen till C More.

Men redan i bytet efter kvitterade gästerna genom Hampus Plato. Frölunda öster på framåt och skapade mängder med chanser. 2-1 kom i powerplay – och det var snyggt. Jacob Nilsson tog elegant in pucken i offensiv zon, serverade Filip Johansson som i sin tur passade fram Loui Eriksson som kom åkande i hög fart och lurade både back och målvakt innan han prickade nätmaskorna.

– Ett jättevackert powerplaymål. Vi gör en bra period, säger Erik Borg.

I mitten av andra kvitterade Oskarshamn genom Antti Suomela, men Frölunda bara fortsatte och fortsatte. I en tilltrasslade situation framför mål i numerärt överläge, där Loui Eriksson i allra högsta grad var med och högg på en lös puck, rakade Jacob Nilsson in 3-2 i någon form av halvliggande position.

– Loui sätter ju inte de lägena där så det gäller att vara bredd, säger Nilsson i tv-sändningen.

Avgörande match mot Färjestad

C More: Det kanske till och med är så att Loui vill ha en assist där?

– Det skulle inte förvåna mig, flinar Frölundaforwarden.

Några minuter senare i mittperioden tryckte Jere Innala in 4-2. Och med knappt fyra minuter kvar av matchen skickade Loui Eriksson in 5-2, vilket blev slutresultatet.

Eriksson blev alltså tvåmålskytt medan pratglade Jacob Nilsson fick nöja sig med ett.

Segern innebär att Frölunda har väldigt goda möjligheter att hamna på en topp sex-plats. Göteborgarna är med en enda grundserieomgång kvar att spela tre poäng före just Oskarshamn och tabellsjuan Timrå, dock med sämre målskillnad.

På torsdag väntar Färjestad hemma i Scandinavium medan Timrå möter Rögle borta, Oskarshamn ställs mot HV 71 på hemmais.