Istället för en resa till norra Sverige väntar nu i stället en natt i Uppsala. En oviss sådan.

Kreü berättar för SportExpressen att han tvingades avvakta sin resa till Örnsköldsvik precis när han var på väg att boarda planet.

– Jag skulle precis kliva på planet upp till Övik när jag fick besked om att vänta. För det kunde vara så att de inte fick på grund av att man förbrukat alla lån.

Vem ringde dig?

– Fredrik Glader ringde och sa åt mig att vänta.

Vart tar du vägen i natt?

– Jag tog tåget upp till Uppsala från Arlanda och om det blir något, så åker jag upp dit i morgon. Men just nu vet jag inte, så det blev verkligen en speciell resa detta. Två timmar tåg från Linköping, sedan ska jag inte kliva på tåget. Men då fick man chansen att träffa en polare här.

Så nu sover du hos polaren?

– Ja, men precis. Det var en väldig tur att man hade en kompis som kunde ställa upp och erbjuda mig en sovplats. Det passade bra, det var ett tag sedan vi sågs.

Så i morgon vet du?

– Ja, exakt.

Får besked under onsdagen

På onsdagen lär Kreü få beskedet att han inte kan bli utlånad till Modo. Regelverket säger nämligen att man endast får lov att plocka in tre utespelare från SHL.

Modo har under säsongen lånat in Albin Thyni Johansson och Fredrik Styrman från Luleå, samt Theodor Niederbach från Frölunda under säsongen.

Och Erik Ryman, hockeyallsvenskans sportchef, menar att lånet inte kommer att kunna genomföras.

– Nej, Modo kan inte låna in honom. Vi har ett skrivet avtal med SHL. Tidigare gällde det två utespelare och en målvakt, men vi utökade till tre utespelare till denna säsong. Det handlar om lån från en SHL-förening och där har Modo redan utnyttjat sina lån.

Är du förvånad att de försökt låna Kreü trots allt?

– Det står tydligt i avtalen som vi har med SHL vad som gäller och vi har varit tydliga med våra lag hur regelverket ser ut.

Det finns ingen dispens för Modo att söka?

– Nej.

De har inte försökt få igenom lånet på något sätt?

– De har ringt och kollat, men det finns inget kryphål för Modo i denna fråga. De trodde att en junior utan SHL-kontrakt inte räknades men så är inte fallet.

Har ni fått påtryckningar från andra klubbar i det här ärendet?

– Det finns andra som undrat vad som sker. Samma som med NHL-lånen tidigare. Alla tittar på varandra i såna här frågor, men vi har full kontroll över vilka lån som passerar och inte.