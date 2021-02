Gjorde jätteräddning – men Luleå föll ändå

Efter en stark start på säsongen har Arvid Holm fått se mycket hockey från båset, när Henrik Haukeland i stället levererat enormt.

Men mot Luleå var han tillbaka.

Och han var spelsugen.

Men det var Joel Lassinantti också, som stod sin fjärde match sedan comebacken till Luleå.

I 31 spelminuter spikade de båda igen.

Största snackisen?

Joel Lassinanttis monsterräddning.

Lassinantti stoppade Peterson flera gånger

Jacob Peterson var det som stod för en fin soloåkning när han tog sig in i anfallszon, dribblade igenom Luleåförsvaret men gled i väg lite för långt.

Samtidigt som han behöll kontroll på pucken hamnade Lassinantti helt ur position – och när Peterson vände sig om för ett backhandavslut rätt mot öppen kasse såg det ut att bli en Färjestadledning.

Men nej.

På något sätt hann Luleåmålvakten dit med klubbspetsen (!) och räddade pucken på mållinjen.

Och det var inte den enda gången Lassinantti stoppade unga talangen Peterson under kvällen – utan i numerärt överläge stoppade han ännu ett farligt avslut.

– Man är väl aldrig nöjd när man förlorar men det var en jämn match, vi vann i tisdags i sändningen och i dag vann Färjestad, säger Henrik Stridh efter matchen till C more.

Luleå tog ledningen – men Färjestad fick med sig extrapoängen

Istället var det Luleå som tog ledningen via Niklas Olausson efter en kaosartad stund framför Arvid Holm.

Men innan pausvilan skulle Färjestad även lyckas kvittera genom Jacob Nilsson.

Vändningen fullbordades tidigt i den tredje perioden när Olle Lycksell tillslut fick utdelning för sina många egenskapade lägen under kvällen.

20 sekunder senare drog han däremot på sig en utvisning – och med 14 sekunder kvar på det numerära överläget klev Einar Emanuelsson fram och kvitterade matchen.

Det höll sig genom hela perioden och matchen gick till förlängning.

Men där klev han fram – Michael Lindqvist.

Ett mål som gjorde att Färjestad fick med sig extrapoängen i returmötet – och poängen under dessa två matcher fördelades jämnt med tre poäng vardera.

– Jag tycker det är välförtjänt att vi i alla fall får en seger här under de två matcher vi mött dem, det har varit två jämna matcher här i veckan och det var skönt att vi drog det längsta strået i dag. Det blev nog rättvist med en seger var, säger segerskytten till C more.