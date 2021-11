Galna målexplosionen – gjorde tretton (!) mål

Fem mål i den första perioden, fyra i mittperioden och ja, två stycken i tredje.

Men hemmalaget fick till slut med sig alla tre poäng.

– Det tror jag man gör hemma i tv-sofforna också, det är nog fruktansvärt sevärt i dag, inte så kontrollerat från båda lagen men det är mycket kamp där ute, säger Jonas Engström till C more.

Oskarshamn gjorde det sista målet för kvällen, men det var gästerna som inledde målskyttet.

Jonathan Pudas öppnade kvällen med ett powerplaymål när David Quenneville satt i utvisningsbåset.

Och håll i er nu.

Kvitteringen kom även den i powerplay två minuter senare, tack vare Kim Rosdahl.

Men Skellefteå ville ha tillbaka ledningen, Jonathan Johnson löste det.

Första perioden led mot sitt slut och då var det 18 sekunder som förändrade utgångsläget helt.

Jonas Engström kvitterade – och 18 sekunder senare passade Robin Norell på att göra sitt första mål för säsongen och 3-2 stod på tavlan.

– Det är två bra offensiva lag känns det som och puckarna går in. Det är bra trafik mot båda målen, säger Melker Karlsson till C more.

Och det var bara de första 20 minuterna.

Målkalaset fortsatte med Oskarshamn i förarsätet

Från 3:41 till 8:01 i den andra perioden fanns det tid för fyra mål till.

Jonas Engström, Simon Robertsson, Patrik Karlkvist och Melker Karlsson kunde alla stå för ett mål vardera i mittperioden och när det var dags för nästa paus.

– Det är klart att vi vill vara bättre framför vårat mål och städa undan lite bättre, men de skjuter bra och de har trafik på kassen och vi ska ha detsamma, sa Melker Karlsson i pausen.

Lagkapten Jonas Engström, som blev tvåmålsskytt under kvällen, var inne på samma spår i paus.

– Det är nog fruktansvärt sevärt i dag, inte så kontrollerat från båda lagen men det är mycket kamp där ute. Vi är två lag som är effektiva på chanser också. Tre poäng, det är det som gäller i dag oavsett.

Men matchen var inte slut där.

Det skulle till ännu en kvittering med lång tid kvar av tredje, men fem minuter senare tog Oskarshamn tillbaka ledningen.

I öppen kasse med mindre än två minuter stängde Oskarshamn matchen – och utökade i slutsekunderna.

8-5 (!) skrevs resultatet till.

