Oskarshamn har fått en flygande inledning på SHL-säsongen.

Men borta mot Färjestad åkte laget på en kraftig käftsmäll.

Efter tolv minuter hade Karlstadslaget 6-0 på nykomlingen.

Redan efter 3-0 vid åtta minuters spel fick tidigare FBK-målvakten Fredrik Pettersson-Wentzel nog och ersattes av Tex Williamsson.

Färjestads makalösa kross: ”Förnedrande”

5-0 kom efter 12 minuter genom Per Åslund som satte ribba in och minuten därpå kontrade Ville Leskinen in 6-0.

Färjestad hade då skjutit åtta skott och gjort sex mål.

Efter sexton minuters spel prickade Michael Lindqvist in sjuan.

C Mores expert Petter Rönnqvist:

– Jag får ont i magen. Jag lider med Oskarshamn. Att släppa in sju mål är så förnedrande och tråkigt. Alla vill sjunka under isen, säger han.

”Folk flyr”

Oskarhamns lagkapten Johan Alm:

– Jag vet inte vad man ska säga. Det är inte bra i alla fall, Folk flyr, det är lite flyktbeteende att vi lämnar vår målvakt, säger Johan Alm i C More.

– Framförallt måste vi ha stolthet mot varandra. Det spelar ingen roll vad det står på tavlan. Vi måste visa stolthet mot varandra och klubbmärket. Nu måste energin upp, fortsätter Alm.

Inför tredje perioden står det 10-0 till Färjestad.

Matchen pågår.