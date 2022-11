Frölunda har i höst spelat sex lördagsmatcher på hemmais. Fem har slutat med förlust och Roger Rönnbergs gäng har flera gånger fått höra publikens högljudda missnöje, och mötet med Skellefteå var inget undantag.

Frölunda hade annars chansen att ta ledningen när laget fick chansen med en man mer på isen, men den spelformen har inte fungerat den här säsongen – åt något håll. Ryan Lasch tappade pucken slarvigt, Skellefteå kontrade sylvasst och fri med Lasse Johansson gjorde Jonathan Pudas inget misstag utan skickade upp gästernas 1-0-puck i nättaket.

– Mitt spel har blivit bättre. Prestationen de fem-sex senaste matcherna är där jag vill vara. Det finns lite kvar att jobba på fortfarande, men många saker är bra, säger Pudas till C More.

Frölundas Patrik Carlsson till tv-kanalen:

– Vi vill inte få den sortens mål bakom oss. Vi måste fortsätta spela för att göra mål, hitta balansen och skapa fler lägen.

”Blev någon slags freestyle”

Andreas Wingerli, som snyggt spelade fram Pudas till det första målet, vispade sedan in 2-0 när han högg på en retur medan Frölunda agerat väldigt passivt framför egen keeper.

Skellefteåledning med 2-0 efter första perioden, och inte blev det bättre för Frölunda i den andra. Hemmalaget slarvade gång efter annan med passningsspelet och såg väldigt trubbigt ut. I stället kom Oscar Möller sopren med Lasse Johansson, fintade och prickade in 3-0.

– Jag kom direkt in från ett byte, vände snabbt och gjorde mig spelbar. Jag blev ganska fri på bortre och försökte bara sätta dit den. Pucken studsade lite så det blev någon slags freestyle på slutet, säger Möller till C More och fortsätter:

– Nu ska vi fortsätta spela stabilt och hålla oss ifrån utvisningsbåset, vi vill åka härifrån med tre poäng.

Frölunda försökte och försökte i tredje perioden och till slut kom utdelningen i powerplay när Max Friberg styrde in en seglande puck. Men Skellefteå kontrollerade det mesta och det bästa, höll undan och vann med 4-1 i Scandinavium efter att Möller i slutsekunderna prickat in en puck i öppen kasse.

Texten uppdateras.