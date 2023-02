Frölunda ligger visserligen kvar på sjätte plats men har stora problem med det mesta. Halvskadade Andreas Borgman var tillbaka mot Skellefteå, men tunga spelare som Max Friberg, Ryan Lasch, Jan Mursak, Pontus Johansson och Jacob Nilsson saknas fortfarande. Och så då rutinerade forwarden Patrik Carlsson som ströks ur laguppställningen väldigt sent på grund av magsjuka.

Tränaren Roger Rönnberg har fått fylla på med juniorer – och det syntes mot tabellettan på hemmais. Frölunda fick bara i väg tre skott mot mål i första perioden. Samtidigt bjöd 17-årige Otto Stenberg gästerna på ett friläge när han drällde med pucken som siste gubbe.

Pär Lindholm tackade och tog emot och skickade snyggt in 1-0.

– En flipp i krysset bara. Det såg väl kanske inte så svårt ut. Jag tycker att vi har spelat bra i första perioden och vet att vi har mer i oss. Vi får fast dem ganska många gånger och det känns som att de är ganska slut när de får anfalla och då kan vi vinna pucken igen, säger Lindholm i C More efter 20 minuter.

Frölundas lagkapten Joel Lundqvist:

– De är steget före hela första, vi är lite på hälarna. Långsamma, omständliga – mycket behöver bli bättre. Vi måste bli rejälare i allt vi gör.

Skellefteå tvingades till ett målvaktsbyte inför andra perioden av oklar anledning. Linus Söderström ut, Frans Tuohimaa in.

Frölunda spelade upp sig något i andra, men det var Skellefteå som gjorde målet. Erfarne backen Christian Folin stöp plötsligt i isen framför målvakten Lasse Johansson, Rickard Hugg högg och prickade ganska enkelt in 2-0.

– Jävligt pinsamt att ramla. Sådant händer, men det ska inte få hända. Skit samma, det är bara att gå vidare. 20 minuter kvar att spela, vi ligger under med 2-0 men jag tycker ändå att vi rycker upp oss i andra. Det är bara att släppa den perioden och gå vidare, det är en rolig tisdagsmatch i Scandinavium, det är bara att gå ut och njuta och få publiken bakom oss så kör vi, säger Folin i C More.

Rönnberg: Livsavgörande

Men något större publikstöd i ryggen fick inte Frölunda. I stället spridda burop och ramsan ”Börja spela hockey nu”. Skellefteå hade inga problem att hålla undan och vann med 2-0 inför 9 730 åskådare.

Inför nedsläpp var Frölunda sist i SHL:s formtabell med bara tio inspelade poäng på de senaste tio omgångarna. Endast fyra matcher återstår av grundserien – och göteborgarna riskerar att hamna utanför topp sex och därmed missa en direktplats till kvartsfinalserien.

Om betydelsen av en sådan plats säger Roger Rönnberg följande i C More:

– Livsavgörande. Ska man vinna (SM-guld) behöver man vara topp sex, det är min absoluta tro. Vi testade att kvala oss in ett år, då slog vi Djurgården men fick sedan dyngstryk mot Rögle. Vi hade ingen energi kvar då tyvärr.

Efter matchen fick Rönnberg frågan om Frölunda tycker synd om sig själva. Då blev Frölunda-tränaren rejält förbannad på C More-experten Petter Rönnqvist.

– Det är nästan förnedrande att du ens pratar i de termerna. Jag blir riktigt irriterad. Det finns ingen jävel som tycker synd om sig själv i det här läget Petter. Vi vet var vi ligger och vi vill vinna varenda hockeymatch och vet att vi behöver spela mycket bättre men vi lyckas inte i dag. Det är det jag säger, jag behöver hitta ett sätt att kräma ur mer av mitt lag, svarade Rönnberg innan han kastade av sig lurarna och lämnade intervjun.

”Då förstår man inte hur elitidrott funkar”

När det kort därpå var dags för presskonferens hade Roger Rönnberg lugnat ner sig, men han höll inte alls med om att det saknades vilja på isen med tanke på att hans lag bara fått i väg nio skott på 44 minuter.

– Är det viljan som är dålig i det här läget? Fem matcher kvar, målskillnad kan avgöra om vi blir topp sex eller inte. Är det så enkelt att det är viljan? Det tror inte jag. Gör man den analysen då tror jag att man är alldeles för grund och inte förstår hur elitidrott fungerar. Jag tror att det är tvärtom, jag tror att resultaten hänger över laget så det sjunger om det och skapar jäkligt mycket frustration. Det får det att se jävligt tveksamt ut, men är det viljan det är fel på? Det tror inte jag, säger Frölundas tränare.