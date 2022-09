Frölunda hade inledningsvis svårt att få hål på Örebro och powerplay funkade länge lika uselt som i premiären mot Timrå senast (1-2).

Och i just den spelformationen passade gästerna på att kontra in ledningspucken efter ett par mer än lovligt tama insatser från hemmaspelarna. William Wikman vispade in 1-0 mellan benen på Lasse Johansson i Frölundakassen.

– Det är inget supermål, men med tanke på den här perioden är det ganska viktigt med ett sådant mål, sa Wikman till C More efter första perioden.

Frölundas Mats Rosseli Olsen:

– Det är lite som förra matchen, spelet är vi nöjda med men vi gör ju inga mål. Duktiga målvakter, jag skyller på det. Men det som varit får man lägga bakom sig, det finns inget annat än att kolla framåt.

”Som vi snackat om på möten och grejer”

Frölunda fick betydligt bättre utdelning efter den första periodpausen. Backen Christian Folin jobbade bra i defensiven, avväpnade en farlig kontring och vände spelet snabbt. Fram stormade Nicklas Lasu och på något sätt fick han in pucken bakom Örebros målvakt Jhonas Enroth.

Sedan lossnade det även i powerplay – efter totalt nästan 20 mållösa minuter den här säsongen. Och det var riktigt snyggt. Klappklappspel som Max Friberg avslutade vid bortre stolpen. Radan Lenc och Patrik Carlsson assisterade.

– Välförtjänt utdelning. Vi har haft fem perioder med ganska bra hockeyspel fem mot fem men inte lika mycket mål som vi hoppats på. Men skönt när den sitter, att det studsar med, säger Friberg i tv-sändningen och ger sin syn på målet:

– Likt det som vi har snackat om innan på möten och grejer. Fram till det tycker jag inte alls att vi får till det, kommer inte ens in i zon ordentligt. Men målet är nästan likt som när mitt favoritfotbollslag Arsenal spelar. Nä, men allvarligt så väger det lite upp prestationerna i powerplay fram till det, men vi ska höja oss ordentligt.

”Klart det smäller till slut”

För C More berättar Friberg vidare att han inte ens såg passningen från Lenc.

– Men jag kände att den träffade mitt blad och svepte till, en fin passning av Radan där.

Och kort därpå prickade Mats Rosseli Olsen in 3-1 från nära håll efter bra förarbete av jan Mursak.

Efter två perioder var skotten 23-7.

– Vi får mest freda oss, det är klart det smäller till slut. Vi måste ha ett eget spel, säger Örebros Christopher Mastomäki, som sedan styrde in reduceringen i tredje perioden.

Örebro tog ut målvakten i slutsekunderna, men det gick inte som önskat. I stället prickade Max Friberg in 4-2 i öppen kasse och Frölunda tog sin första seger för säsongen inför 7 078 åskådare.