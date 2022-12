Det var fler än Jere Innala själv som gladdes åt det där målet.

Frölundas tränare Roger Rönnberg säger efter förlängningsvinsten mot Brynäs:

– Jag är jätteglad över att Innala får göra mål, även om han inte var den som stoppade in pucken i målet. Han spelar bra och har gjort två jättefina matcher. Han var även nära att göra ett snyggt solomål i den här matchen, så det var kul att han fick avgöra.

Tre och en halv minut in i förlängningen, vid ställningen 2–2, sköt Innala mot mål. Pucken styrde via Brynäsforwarden Anton Rödin och gick in mellan benen på målvakten Tomi Karhunen.

– Jag hade lite tur, erkänner Innala. Dessförinnan hade jag ett läge där jag inte träffade pucken. Det var skönt för laget och skönt för mig att den gick in nu – och det här var nog bra för mitt självförtroende.

Jere Innala blev matchhjälte mot Brynäs. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”En annorlunda hockey här”

Jere Innala gjorde 79 mål på fyra säsonger i finska Liiga och värvades till Frölunda som en offensiv spetsspelare. Men inför mötet med Brynäs på tisdagskvällen hade 24-åringen bara noterats för fyra mål och nio assist.

– Jag försöker att fortsätta skjuta mycket och efter våra träningar jobbar jag på mitt skott för att få i gång målskyttet. Men även om jag inte gör mål så försöker jag alltid tillföra andra saker genom att jobba hårt och så vidare. Sen är det klart att jag vill göra fler mål, säger Jere Innala som annars trivs med livet i Göteborg.

Har det varit en svår omställning för dig med hockeyn i SHL?

– Ja, det här är en liga med väldigt högt tempo. Vi spelar en lite annorlunda hockey här än vi gör hemma i Finland. Alla situationer går mycket snabbare och man får inte lika mycket tid på sig här som i Liiga. Det här är en bättre liga och ett annorlunda spelsätt.

Vad har Roger sagt till dig?

– Han har sagt att det är en tuff liga som jag har kommit till och han vill att jag ska fortsätta jobba hårt, spela powerplay och inte slarva med försvarsspelet. Det gäller att jobba hundra procent hela tiden, då kommer det att lossna.

”Vi såg tröttkörda ut”

Frölunda gjorde inte en av sina bästa matcher för säsongen mot Brynäs, men lyckades ändå vinna med 3–2 efter förlängning.

– Vi såg väldigt tröttkörda ut och det var inte vår vackraste hockeymatch. Det syntes att vi har spelat många matcher och det syntes att Brynäs har kunnat träna inför den här matchen. De såg piggare ut än vad vi gjorde, säger Roger Rönnberg, som hade satt på sig en utstyrsel med jultema under en av pausintervjuerna, och utvecklar:

– Det var många beslut som tog tid för oss, det var inte bara att killarna var trötta i benen utan det handlade om tålamod också. Det tålamodet vi har haft efter uppehållet försvann lite efter Brynäs första mål. Vi tappade koncentrationen och blev frustrerade.

Roger Rönnberg i sin julutstyrsel i periodpausen. Foto: C More

Innala flyger hem till Finland

Nu väntar några dagars juluppehåll i SHL.

Roger Rönnberg önskade både Brynästränaren Mikko Manner och alla Frölundasupportrar god jul.

Jere Innala passar samtidigt på att resa hem till Finland.

– Jag flyger i morgon bitti och firar med familjen. Det ska bli kul att träffa dem och vänner. Sen åker jag tillbaka hit den 25:e, säger han.

Frölunda möter Malmö på bortaplan på annandagen.

