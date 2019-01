Första målet på 1134 dagar för Lindgren

Skellefteå AIK är på väg uppåt i tabellen.

I kväll kom tredje raka segern när HV71 besegrades med 1-3 på bortaplan.

Stor matchhjälte blev backveteranen Fredrik Lindgren som med ett drömskott gjorde sitt första mål på 1 134 dagar.

– Det börjar vara ett tag sen nu så det var skönt att se den gå in, säger Lindgren i C More.