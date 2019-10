Stefan Bengtzén är född och uppvuxen i Karlskoga, där han under 14 säsonger var General Manager för dåvarande Bofors IK. Ett lag som alltid haft stor rivalitet med Örebro Hockey.

Nu står det klart att Bengtzén gör den ”förbjudna flytten”. I dag presenterade nämligen Örebro Hockey 56-åringen som ny General Manager i klubben, en tjänst han tillträder efter att under hösten varit utan jobb. Bengtzén fick förra säsongen lämna Brynäs IF mitt under säsongen när Andreas Dackell presenterades som ersättare i Gävle-klubben.

I en intervju med MittMedia berättar Bengtzén om det speciella i att skriva på för Örebro:

– Jag är professionell, och de som är initierade förstår att min ambition är att utveckla hockeyn i regionen, genom att bidra till att utveckla Örebro Hockey. Sedan finns det säkert ett läger som kommer att undra ”hur fan kan du jobba i Örebro”, eller örebroare som undrar vad en karlskoging ska göra i Örebro, men det är inget jag bryr mig om.

”Händer mycket spännande saker i föreningen”

På Örebros hemsida berättar Bengtzén om känslorna efter att ha skrivit på för klubben.

– Det känns otroligt spännande och inspirerande att få den här chansen i en klubb som är på väg framåt. Örebro Hockey är en tilltalande förening som är på frammarsch och som vill ta nästa steg. Det händer mycket spännande saker i föreningen och då tänker jag inte bara på A-laget utan även på junior och utvecklingssidan. Jag vill vara med och bidra till helheten, där Örebro Hockey ska vara en stabil SHL-förening som år efter år är med och slåss på en hög nivå, säger han.

Örebro Hockey är just nu sexa i SHL med 22 poäng på tolv matcher.