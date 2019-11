Formstarka Djurgården tar tredje raka segern

Djurgården hade en bedrövlig trend i början av november och förlorade sex raka matcher i SHL.

Sedan hände någonting.

Efter två raka hemmasegrar mot Växjö och Leksand reste Dif till Närke för bortamatch mot topplaget Örebro.

Då kom tredje raka trepoängaren.

Anton Hedman gjorde mål

Michael Haga satte 1-0 på ett friläge i den första perioden. Stekhete Linus Hultström utökade sedan till 2-0 – backen har nu gjort mål i fem raka matcher.

Joonas Rask reducerade men det här var Djurgårdens match helt och hållet.

Ex-Örebrospelaren Anton Hedman tråcklade in 3-1 och Niclas Bergfors hittade luckan mellan benen på Dominik Furch fram till 4-1.

Med drygt sju minuter kvar prickade Glenn Gustafsson krysset bakom Niklas Svedberg fram till 2-4 och ytterligare nerv i matchen.

Men närmre än så kom inte Örebro. Fjolårets succéspelare Sebastian Strandberg kunde göra sitt första mål för säsongen med 51 sekunder kvar när han satte pucken i öppen målbur.

– Vi gör en av våra bättre matcher för säsongen. Väldigt strikt försvarsspel, bra i boxplay. En riktigt bra match från vår sida även om vi kunde dragit på oss lite färre utvisningar, säger Djurgårdens målvakt Niklas Svedberg till C More.

Dif klättrar mot strecket

Dif är nu bara en poäng bakom Rögle på den sjätte och sista slutspelsplatsen.

Örebro är fyra i tabellen.

– Vi hade inte riktigt benen och energin vi haft stora delar av säsongen. Men vi gör ett tappert försök i tredje perioden, med lite flyt hade vi kunnat få in en till puck, säger Örebros tränare Niklas Eriksson till C More.