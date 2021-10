Den 36-årige analytikern har börjat samla på sig en hel del erfarenhet.

Via ett spontant möte med Roger Rönnberg 2014, så rekryterades Carnbro in i Frölunda. Där var han med under tre säsonger, och var delaktig i SM-guldet 2016 bland annat. Efter våren 2017 jobbade Petter Carnbro sedan med C More och den statistikvinklade programmet Hockeylabbet.

Det var också där som kontakten med Thomas Johansson etablerades.

När Leksand tagit sig till SHL våren 2019, så var Carnbro en av Johanssons första rekryteringar.

– Petter kommer att scouta spelare samt hjälpa oss i Leksand med analyser utifrån avancerad statistik. I analyserna ingår scouting, det individuella på våra spelare samt utvecklingen av vårt sätt att spela. Petter ligger i framkant när det gäller detta område, sa Thomas Johansson i samband med rekryteringen.

Petter Carnbro förlänger med Leksand

Avtalet då skrevs till våren 2022, precis som för Thomas Johansson.

Nu förlänger Leksand även avtalet med Carnbro. Det innebär att Thomas Johansson får behålla en av sina nyckelpersoner i organisationen, som är involverad i det mesta Leksand gör vad gäller den sportsliga biten.

Carnbros kontrakt ska gälla till 2025, precis som övriga ledare man nu förlänger med.