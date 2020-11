TV4 och C Mores nuvarande avtal med SHL går inte ut förens våren 2024. Men redan nu har rättigheterna till ishockeyns högsta serie för åren 2024-2030 varit ute för försäljning. SportExpressen har tidigare kunnat berätta att det handlar om miljardsummor.

Det blev C More som vann budkriget och förlänger därmed sin tid med SHL i rutan.

– Vi är otroligt glada att förlänga samarbetet med C More och fortsätta bjuda på högklassig underhållning i såväl arena som tv-soffa. C More har varit en viktig partner för SHL och det är oerhört positivt att kunna förlänga avtalet ytterligare under dessa utmanande tider. Nu ser vi fram emot att tillsammans fortsätta utveckla SHL-upplevelsen, Jenny Silfverstrand, vd för SHL i ett uttalande.

Sedan tidigare är C More även rättighetsinnehavare av hockeyallsvenskan till och med säsongen 2025/2026.

